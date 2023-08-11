غدا... إجتماع حاسم قبل التدخل العسكري في النيجر

أفادت مصادر عسكرية إقليمية أن رؤساء الأركان في بلدان "إيكواس"، سيعقدون اجتماعا في غانا السبت، بعد يومين من موافقة قادتهم على التدخل عسكريا في النيجر.





وقالت المصادر إن الاجتماع سيعقد في أكرا في ضوء القرار الذي أصدره قادة دول إيكواس، المنظمة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، خلال قمتهم في أبوجا الخميس والقاضي بنشر "قوة الاحتياط" التابعة للمنظمة لإعادة الرئيس محمد بازوم إلى السلطة بعدما أطاح به انقلاب عسكري في 26 تموز. (العربية)

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