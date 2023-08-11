28
o
بيروت
28
o
طرابلس
27
o
صور
29
o
جبيل
29
o
صيدا
28
o
جونية
30
o
النبطية
25
o
زحلة
27
o
بعلبك
28
o
بشري
29
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
خبير عسكري أميركي ينصح: أخلوا كييف!
Lebanon 24
11-08-2023
|
12:09
A-
A+
photos
0
A+
A-
أشار الكولونيل الأميركي دوغلاس ماكغريغور، المستشار السابق للبنتاغون، إلى ان أوكرانيا لا تستطيع حماية عاصمتها من هجمات الصواريخ والطائرات المسيرة الروسية.
وقال ماكغريغور في مقابلة مع قناة Judging Freedom على موقع "يوتيوب": "عليهم إخلاء كييف، فهم غير قادرين على صد الصواريخ والطائرات المسيرة الروسية.
Advertisement
ووفقاً للعسكري السابق، فقد استنفدت أوكرانيا مخزوناتها من صواريخ منظومات الدفاع الجوي، والدول الغربية لا تستطيع تعويض النقص في وقت قصير.
كما لفت إلى أن كييف قد تتعرض في النهاية للاجتياح بسبب عجز الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، عن حمايتها.
بدوره، قال ميخائيل بودولاك، مستشار مكتب الرئيس الأوكراني، في وقت سابق، إن كييف تحتاج لما بين 10-12 منظومة "باتريوت" للدفاع الجوي، لتأمين الحماية لكامل الأراضي الأوكرانية.مستشار
المصدر:
روسيا اليوم
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
العثور على "العسود" مشنوقاً على سطح منزله
Lebanon 24
العثور على "العسود" مشنوقاً على سطح منزله
16:40 | 2023-08-10
10/08/2023 04:40:09
Lebanon 24
Lebanon 24
إنفجار "كبير" يهزّ سوريا... أين وقع وماذا عن الخسائر؟
Lebanon 24
إنفجار "كبير" يهزّ سوريا... أين وقع وماذا عن الخسائر؟
15:40 | 2023-08-10
10/08/2023 03:40:25
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو ينتشر: خطيب نادين نسيب نجيم يتفاجأ بما تفعله الأخيرة في السيارة شاهدوا ردة فعله
Lebanon 24
فيديو ينتشر: خطيب نادين نسيب نجيم يتفاجأ بما تفعله الأخيرة في السيارة شاهدوا ردة فعله
00:29 | 2023-08-11
11/08/2023 12:29:35
Lebanon 24
Lebanon 24
أشدّ قوّة من الأوّل.. زلزال جديد ضرب تركيا منذ قليل
Lebanon 24
أشدّ قوّة من الأوّل.. زلزال جديد ضرب تركيا منذ قليل
13:58 | 2023-08-10
10/08/2023 01:58:11
Lebanon 24
Lebanon 24
حادث سير مروّع يودي بحياة صبية عشرينية في بيروت!
Lebanon 24
حادث سير مروّع يودي بحياة صبية عشرينية في بيروت!
02:23 | 2023-08-11
11/08/2023 02:23:47
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
13:26 | 2023-08-11
ضربة روسية كانت ستقضي على حلم "إف 16" الأوكراني.. إليكم التفاصيل
13:00 | 2023-08-11
ما حظوظ ترامب في العودة إلى البيت الأبيض؟
12:42 | 2023-08-11
الخطر زال.. إنتهاء عملية سحب النفط من "صافر" قبالة اليمن
12:11 | 2023-08-11
بسبب بكتيريا خطيرة.. بريطانيا تخلي مركز احتجاز اللاجئين العائم
11:30 | 2023-08-11
الدفاع التركية: تحييد 12 إرهابيا شمال سوريا كانوا يعدون لتنفيذ هجمات ضد الجيش التركي
11:24 | 2023-08-11
قبرص تعيد مهاجرين سوريين إلى لبنان.. ماذا في التفاصيل؟
فيديو
حادثة مرعبة: وجدت ثعباناً داخل مرحاضها.. هكذا تخلصت منه (فيديو)
Lebanon 24
حادثة مرعبة: وجدت ثعباناً داخل مرحاضها.. هكذا تخلصت منه (فيديو)
02:05 | 2023-08-11
11/08/2023 20:30:54
Lebanon 24
Lebanon 24
كان برفقة والدته.. اعترض شابة في الطريق ثم جرّدها من ملابسها! (فيديو)
Lebanon 24
كان برفقة والدته.. اعترض شابة في الطريق ثم جرّدها من ملابسها! (فيديو)
00:33 | 2023-08-11
11/08/2023 20:30:54
Lebanon 24
Lebanon 24
ممثلة لبنانية تنفعل غضبا وتحرق فستان زفافها! (فيديو)
Lebanon 24
ممثلة لبنانية تنفعل غضبا وتحرق فستان زفافها! (فيديو)
03:13 | 2023-08-08
11/08/2023 20:30:54
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24