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أشار الكولونيل الأميركي دوغلاس ماكغريغور، المستشار السابق للبنتاغون، إلى ان أوكرانيا لا تستطيع حماية عاصمتها من هجمات الصواريخ والطائرات المسيرة الروسية.وقال ماكغريغور في مقابلة مع قناة Judging Freedom على موقع "يوتيوب": "عليهم إخلاء كييف، فهم غير قادرين على صد الصواريخ والطائرات المسيرة الروسية.ووفقاً للعسكري السابق، فقد استنفدت أوكرانيا مخزوناتها من صواريخ منظومات الدفاع الجوي، والدول الغربية لا تستطيع تعويض النقص في وقت قصير.كما لفت إلى أن كييف قد تتعرض في النهاية للاجتياح بسبب عجز الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، عن حمايتها.بدوره، قال ميخائيل بودولاك، مستشار مكتب الرئيس الأوكراني، في وقت سابق، إن كييف تحتاج لما بين 10-12 منظومة "باتريوت" للدفاع الجوي، لتأمين الحماية لكامل الأراضي الأوكرانية.مستشار