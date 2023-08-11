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عربي-دولي

بسبب بكتيريا خطيرة.. بريطانيا تخلي مركز احتجاز اللاجئين العائم

Lebanon 24
11-08-2023 | 12:11
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قال موقع "سكاي نيوز" البريطاني، الجمعة، إنه تم إخلاء بارجة "بيبي ستوكهولم" في دورست من طالبي اللجوء، وذلك بعد العثور على بكتيريا "الليجيونيلا" في نظام المياه بالسفينة.

وأوضح المصدر أنه من المرجح أن يتم نقل جميع من كانوا على متن السفينة إلى أماكن إقامة جديدة كإجراء احترازي.
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وفي أعقاب ذلك، ترأس وزير الهجرة روبرت جينريك اجتماعات حول الوضع.

ويمكن أن تسبب بكتيريا الليجيونيلا، التي توجد بشكل شائع في الماء، نوعا خطيرا من عدوى الرئة يُعرف باسم "Legionnaires".
 
هذا ولم تظهر على أي من الموجودين على البارجة علامات الإصابة بهذا المرض.

وجرى التوصل إلى هذه البكتيريا، بعد إجراء اختبار روتيني لإمدادات المياه يوم 25 تموز، لكن النتائج لم تصل حتى السابع من أغسطس، وهو نفس اليوم الذي بدأ فيه طالبو اللجوء الصعود على المركب.

وذكر متحدث باسم وزارة الداخلية أن صحة ورفاهية من كانوا على متن السفينة "هي أولويتنا القصوى".

وتابع: "العينات من نظام المياه في بيبي ستوكهولم أظهرت مستويات من بكتيريا الليجيونيلا، وهو ما يتطلب مزيدا من التحقيق". (سكاي نيوز عربية) 
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