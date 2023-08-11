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ضربة روسية كانت ستقضي على حلم "إف 16" الأوكراني.. إليكم التفاصيل

Lebanon 24
11-08-2023 | 13:26
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أعلنت كييف، الجمعة، أن ضربة روسية حاولت استهداف الطيارين الأوكرانيين الذين كانوا يستعدون لخوض التدريبات على طائرات "إف-16".

وقال المتحدث باسم القوات المسلحة الأوكرانية، يوري إغنات، إن محاولة الاستهداف تمت باستخدام صواريخ من طراز "كينجال".
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وأوضح أن مطار ستاروكونستانتينوف في مدينة خميلينسكي "الآن يعاني من عواقب الضربات التى استهدفته".

وتابع: "في منطقة إيفانو فرانكيفسك. تعرض طيارونا الشباب الذين سيذهبون قريبا للدراسة على طائرة F-16، للهجوم".
 
وأضاف: "لقد أرادوا ضرب طيارينا وحرماننا من احتمال التحول إلى التكنولوجيا الغربية.. هذه ليست المرة الأولى التي يضرب فيها الروس هذا المطار، لكنهم فشلوا في ضربه اليوم". (سكاي نيوز عربية) 
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