ضربة روسية كانت ستقضي على حلم "إف 16" الأوكراني.. إليكم التفاصيل





وقال المتحدث باسم القوات المسلحة الأوكرانية، يوري إغنات، إن محاولة الاستهداف تمت باستخدام صواريخ من طراز "كينجال".

Advertisement

وأوضح أن مطار ستاروكونستانتينوف في مدينة خميلينسكي "الآن يعاني من عواقب الضربات التى استهدفته".



وتابع: "في منطقة إيفانو فرانكيفسك. تعرض طيارونا الشباب الذين سيذهبون قريبا للدراسة على طائرة F-16، للهجوم". أعلنت كييف، الجمعة، أن ضربة روسية حاولت استهداف الطيارين الأوكرانيين الذين كانوا يستعدون لخوض التدريبات على طائرات "إف-16".وقال المتحدث باسم القوات المسلحة الأوكرانية، يوري إغنات، إن محاولة الاستهداف تمت باستخدام صواريخ من طراز "كينجال".وأوضح أن مطار ستاروكونستانتينوف في مدينة خميلينسكي "الآن يعاني من عواقب الضربات التى استهدفته".وتابع: "في منطقة إيفانو فرانكيفسك. تعرض طيارونا الشباب الذين سيذهبون قريبا للدراسة على طائرة F-16، للهجوم".

وأضاف: "لقد أرادوا ضرب طيارينا وحرماننا من احتمال التحول إلى التكنولوجيا الغربية.. هذه ليست المرة الأولى التي يضرب فيها الروس هذا المطار، لكنهم فشلوا في ضربه اليوم". (سكاي نيوز عربية)