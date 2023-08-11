العراق.. 3 قتلى بينهم عضو حزبي بارز في هجوم تركي

أعلن جهاز مكافحة الإرهاب في كردستان العراق أن تركيا شنت ضربة بطائرة مسيرة، الجمعة، أودت بحياة ثلاثة أشخاص، بينهم عضو بارز في حزب العمال الكردستاني.

وأضاف الجهاز في بيان أن السيارة التابعة لحزب العمال الكردستاني تعرضت للهجوم الساعة 15:30 بتوقيت العراق.

Advertisement



وأفادت ثلاثة مصادر أمنية كردية بأن الأشخاص الثلاثة كانوا في سيارتهم على طريق بنجوين-السليمانية الرئيسي الذي يستخدمه المدنيون بكثافة ويبعد نحو 30 كيلومترا من مقصد سياحي شهير، عندما ضربتهم الطائرة المسيرة.





ووقع هجوم اليوم، غداة إعلان تركيا مقتل خمسة من جنودها في اشتباكات مع حزب العمال الكردستاني بشمال العراق.