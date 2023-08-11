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تطّور جديد في قضية هانتر نجل بايدن

Lebanon 24
11-08-2023 | 14:48
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أعلن وزير العدل الأميركي ميريك غارلاند عن تعيين مدع للتحقيق في قضية هانتر بايدن، نجل الرئيس الأميركي جو بايدن.

وتم تعيين المدعي الفيدرالي ديفيد وايس في هذا المنصب.

واشار غارلاند، اليوم، إلة ان وايس أبلغه في وقت سابق من هذا الأسبوع بأن تحقيقاته وصلت إلى المرحلة التي يمكنه أن يواصل العمل عليها بصفة المحقق الخاص، وطلب تعيينه في هذا المنصب.
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واعتبر غارلاند أن تعيين وايس في هذا المنصب "يتجاوب مع مصالح المجتمع"، مؤكداً أن وايس بصفته الجديدة سيواصل تحقيقاته، وسيكون لديه صلاحيات اتخاذ أي إجراءات يراها مناسبة.

وتم إبلاغ الكونغرس بأن وايس سيتمتع بصلاحيات كاملة في ما يخص القضية، بما في ذلك توجيه التهم واتخاذ أي قرارات لضمان عدم انحياز التحقيق.

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