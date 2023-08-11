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قاضية تسمح لترامب بنشر أدلة بشأن "تخريب" انتخابات 2020!

Lebanon 24
11-08-2023 | 15:17
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أصدرت قاضية اتحادية، اليوم، قرارا يسمح للرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب بنشر بعض الأدلة غير الحساسة التي ستستخدم في محاكمته عن اتهامه بالتآمر لإلغاء نتيجة انتخابات 2020.

وحكمت قاضية المحكمة الجزئية الأميركية تانيا شوتكان، بأن الحكومة لم تف بدورها في توضيح أسباب إخضاع جميع الأدلة "لأمر حمائي" يمنع مشاركة الوثائق مع الجمهور، لتفادي ترهيب الشهود أو تشويه سمعة هيئة المحلفين. لكنها نبهت إلى أن ترامب يخضع لشروط نشر تمنعه من ترهيب الشهود، وقالت إنها ستراقب أقواله و"تفحصها بدقة شديدة".
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ورفضت شوتكان حجة محامي ترامب، واتفقت مع المدعين بخصوص مسألة أن مئات النصوص من مقابلات الشهود والتسجيلات والمستندات ذات الصلة "حساسة ولا يمكن نشرها للجمهور". وقالت إنه "متهم جنائي وسيخضع لقيود مثل كل المتهمين الآخرين"، مؤكدة ان "هذه القضية تسير بالترتيب الطبيعي".



وأضافت: "حقيقة أن المتهم يشارك في حملة سياسية لن تسمح له بأي مجال أكبر أو أقل من أي متهم في قضية جنائية".
المصدر: روسيا اليوم
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