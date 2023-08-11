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عربي-دولي

المغرب.. إعتراض أكثر من 60 مهاجراً غير شرعي في وضع صعب

Lebanon 24
11-08-2023 | 15:44
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إعترض خفر السواحل المغربيون أكثر من 60 مهاجرا غير نظامي كانوا على متن قارب مطاط في وضع صعب جنوب المملكة.

ونقلت وكالة الأنباء المغربية عن مصدر عسكري أن "وحدة تابعة للبحرية الملكية، في إطار مهامها لتقديم المساعدة والإنقاذ البحري، اعترضت أمس الخميس، على بعد حوالى 100 كلم شمال طرفاية (جنوب)، قاربا مطاطيا في وضعية صعبة".
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ووفقاً للمصدر، كان على متن القارب "67 مرشحا للهجرة غير الشرعية، من بينهم امرأة وثلاثة قاصرين"، مشيرا إلى أنهم يتحدرون جميعا من بلدان في إفريقيا جنوب الصحراء.

كما أوضح أن هؤلاء المهاجرين تلقوا الإسعافات الأولية على متن الوحدة التابعة للبحرية الملكية، قبل أن يتم نقلهم إلى ميناء مدينة العيون في الصحراء الغربية. وجرى بعد ذلك تسليمهم للدرك الملكي من أجل القيام بالإجراءات الإدارية التي عادة ما تشمل تحديد هوياتهم.
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