كييف تبدأ مشاوراتها مع لندن للحصول على ضمانات أمنية

أعلن أندريه يرماك، رئيس مكتب فولوديمير زيلينسكي، أن أوكرانيا بدأت اليوم مشاورات مع بريطانيا بشأن تقديم ضمانات أمنية إلى كييف.



وقال يرماك لقناة "تيلي مارافون" التلفزيونية: "نعم بالفعل، على أساس الإعلان الذي اتفقت عليه دول مجموعة السبع الكبار (G-7)، إلى جانب 11 دولة أخرى، خلال قمة فيلنوس الأخيرة، وبعد التشاور مع زملائنا الأميركيين، بدأنا مشاورات مع المملكة المتحدة".

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وأشار إلى أن الإعلان يحدد أطرا معينة، من حيث تقديم الحد الأدنى من الضمانات التي تجعل من الممكن بناء قدرة دفاعية أوكرانية، كما أنه يتناول سياسة العقوبات والدعم المالي وتبادل المعلومات الاستخباراتية.





ولفت الى أن كييف اتفقت على البدء بمفاوضات ثنائية مع جميع الدول الحليفة تقريبًا، وقد وضعت السلطات الأوكرانية لنفسها هدفا بتوقيع أكبر عدد ممكن من الاتفاقيات بحلول نهاية العام.



هذا ونقلت وكالة "ريا نوفوستي" عن المتحدث باسم البيت الأبيض قوله إن الولايات المتحدة وأوكرانيا بدأتا مفاوضات بشأن تقديم ضمانات أمنية لكييف.