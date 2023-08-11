ما هو شرط واشنطن لتدريب الطيارين الأوكرانيين على أراضيها؟

أكد منسق الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض، جون كيربي، أن واشنطن مستعدة لتدريب الطيارين الأوكرانيين على مقاتلات "إف-16" على أراضيها، إذا استنفدت قدرات حلفاء كييف الأوروبيين.



وقال كيربي: "يقود حلفاؤنا الأوروبيون الجهود لتدريب الطيارين الأوكرانيين، ولكن إذا تم استنفاد موارد التدريب في أوروبا، فسنكون بالتأكيد قادرين على تدريب الطيارين الأوكرانيين في الولايات المتحدة".

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وأضاف أن مقاتلات "إف-16" تعتبرها الولايات المتحدة أداة طويلة الأمد لدعم كييف، وتعمل واشنطن مع حلفائها في أوروبا على إمكانية البدء بتدريب الأوكرانيين.