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عربي-دولي

ما هو شرط واشنطن لتدريب الطيارين الأوكرانيين على أراضيها؟

Lebanon 24
11-08-2023 | 16:50
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أكد منسق الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض، جون كيربي، أن واشنطن مستعدة لتدريب الطيارين الأوكرانيين على مقاتلات "إف-16" على أراضيها، إذا استنفدت قدرات حلفاء كييف الأوروبيين.

وقال كيربي: "يقود حلفاؤنا الأوروبيون الجهود لتدريب الطيارين الأوكرانيين، ولكن إذا تم استنفاد موارد التدريب في أوروبا، فسنكون بالتأكيد قادرين على تدريب الطيارين الأوكرانيين في الولايات المتحدة".
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وأضاف أن مقاتلات "إف-16" تعتبرها الولايات المتحدة أداة طويلة الأمد لدعم كييف، وتعمل واشنطن مع حلفائها في أوروبا على إمكانية البدء بتدريب الأوكرانيين.

المصدر: روسيا اليوم
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