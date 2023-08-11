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عربي-دولي

في ظلّ التوتر على الحدود مع بولندا.. أمر عاجل من رئيس بيلاروسيا

Lebanon 24
11-08-2023 | 16:18
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أعلن رئيس بيلاروسيا فيكتور لوكاشينكو أنه أمر حكومته باستئناف التواصل مع بولندا، في ظلّ التوتر المخيّم على الحدود بين البلدين والانقسام في المواقف حيال العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

 
وبحسب ما نقلته وكالة "بيلتا" الرسمية، قال لوكاشينكو: "من الضروري التحدّث إلى البولنديين. أمرت رئيس الوزراء بالتواصل معهم".

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واشار الى أنّ الحكومة البولندية تسعى إلى "التصعيد ومفاقمة الوضع لتظهر أنّها سلّحت البلاد وأعادت تسليحها بصورة مناسبة" مع اقتراب "الانتخابات التشريعية في 15 تشرين الاول" في بولندا.

 
واعتبر أنّه "من المستبعد" أن تحصل "تغييرات ذات مغزى" في موقف وارسو في غضون شهر أو شهرين تكون "مفيدة لهم ولنا"، وقال: "إنهم يطلبون منّا الكثير، لكن لا يمكننا القبول بذلك، لأنّه سيكون متعارضاً مع مصالحنا".

وأكد "انفتاحه على التعاون"، متهماً "الأميركيين بالمراهنة على بولندا"\ لتأجيج التوتر في المنطقة في وسط النزاع بين أوكرانيا وروسيا".
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