"مخاوف" من عودة "داعش".. هجومٌ يسلط الضوء على خطرٍ كبير

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وأفاد المرصد عن "استهداف عناصر التنظيم ليل الخميس حافلة عسكرية"، في بادية الميادين في ريف دير الزور الشرقي، حيث "جرى نصب كمينٍ للحافلة واستهدافها بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة".ووقع الهجوم الدامي في شرق سوريا، وفق ما أفاد المرصد، الجمعة، وهو تصعيد جديد للتنظيم المتطرف الذي كثّف من وتيرة هجماته مؤخراً.والهجوم هذا هو الثالث على الأقل للتنظيم ضد قوات الجيش السوري والمسلحين الموالين له منذ مطلع الشهر الحالي، و"الأكثر دموية"، وفق ما قال مدير المرصد رامي عبد الرحمن.فهل يؤشر هذا التصعيد على عودة التنظيم الذي تسبب في قتل وتشريد آلاف المدنيين في سوريا والعراق على مدى أكثر من عقد؟ ولماذا يضرب التنظيم بهذه "السهولة"؟يجيب رامي عبد الرحمن، على السؤال بطريقة مباشرة بالقولظك "بالفعل التنظيم بدأ يعود بقوة، وكل من يقول عكس ذلك، لا يعرف جيدا المشهد السوري".وفي حديث لموقع الحرة، شدد عبد الرحمن على أن تصعيد التنظيم لهجماته ضد قوات الجيش السوري والمدنيين يؤكد أن "قيادات تُحرّكه"، بينما الجيش السوري له قدرات محدودة على ملاحقته في البادية السورية.ومنذ خسارة مناطق سيطرته، قُتل 4 من زعماء التنظيم آخرهم، المدعو، أبي الحسين الحسيني القرشي، الذي قضى في اشتباكات في شمال غرب سوريا، بينما أعلن التنظيم في الثالث من آب، تعيين خلف له.وفي 2014، حينما أعلن التنظيم إقامة "الخلافة الاسلامية" على مساحة تفوق 240 ألف كيلومتر مربع تمتد بين سوريا والعراق، بث عناصره الرعب، ونفذوا اعتداءات وحشية حول العالم، قبل أن تتقلص مساحة سيطرتهم تدريجا.وبعدما مُني بهزيمة أولى في العراق عام 2017 إثر معارك مع القوات العراقية، أعلنت قوات سوريا الديمقراطية، المدعومة من الولايات المتحدة، في 23 آذار 2019 هزيمة التنظيم إثر معارك استمرت بضعة أشهر، حوصر خلالها مقاتلوه من جنسيات مختلفة من أوروبا ودول آسيوية وعربية، والآلاف من أفراد عائلاتهم في الباغوز الحدودية مع العراق.وإذ يؤكد رامي عبد الرحمن أن التنظيم بصدد العودة لعملياته، التي يستهدف من خلالها قوات الجيش السوري والمدنيين ليبرز تواجده في الساحة، يؤكد أنه لن يعمد لبسط نفوذه على مناطق واسعة ومأهولة بالسكان "لأنه يعلم أنه بذلك سيكون هدفا سهلا للقصف".وأضاف: "يعلم التنظيم أنه إذا سيطر على أي منطقة، سيكون مصيره التدمير سواء عن طريق الطائرات الأميركية أو الروسية".وبرغم ضربات تستهدف قادته وتحركاته ومواقعه، ينفّذها بالدرجة الأولى التحالف الدولي بقيادة واشنطن أو القوات الروسية الداعمة لدمشق، لا يزال التنظيم قادراً على شنّ هجمات وتنفيذ اعتداءات متفرقة خصوصاً في شرق وشمال شرق سوريا.وفي سياق حديثه عن الهجمات التي نفذها عناصر "داعش" ضد القوات السورية الحكومية، قال عبد الرحمن "لقد نفذوا نحو 106 عمليات ضد الجيش السوري" في إشارة إلى تصاعد وتيرة "عمليات" داعش بشكل ملفت.