الخلاف اتّسع بين الخرطوم والأمم المتحدة

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الخلاف بين الخرطوم والأمم المتحدة يتّسع بسبب مبعوث الأخيرة في السودان فولكر بيرتس الذي طالب وزير الخارجية السوداني المكلف علي الصادق باستبداله بآخر، وهو ما تعتبره قوى دولية هروبا من جوهر الأزمة.وتحرّك رئيس بعثة الأمم المتحدة لحل الأزمة السياسية قبل الحرب من خلال وساطة قام بها بالتعاون مع الاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية للتنمية بشرق أفريقيا (إيغاد)، بين قائد الجيش والقوى المدنية، وعندما اقترب من تفكيك الكثير من مظاهرها وأبرزها قيام البرهان بتسليم السلطة بدأ يواجه بمراوغات منه إلى أن اشتعلت الحرب في البلاد.ويقول مراقبون إن الإحاطة التي قدمت أمام مجلس الأمن أحرجت البرهان، وأكدت عدم قدرته على حسم الأمور على الأرض، وأن قوات الدعم السريع كبدته خسائر فادحة، وأن رفض الجيش التجاوب مع المبادرات وانسحاب وفده من مفاوضات جدة بوساطة سعودية – أميركية أخيرا يعني أن الحرب لن تتوقف قريبا.