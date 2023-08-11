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عربي-دولي

رهان المغرب على استخدام الطاقة النووية يضعها أمام مرحلة جديدة

Lebanon 24
11-08-2023 | 18:30
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قال مراقبون إن "رهان المغرب على استخدام الطاقة النووية سيفتح بابا واسعا أمامه لتطوير اقتصاده ودخول مرحلة جديدة من التصنيع تحول الاقتصاد المغربي إلى نموذج في المنطقة وتوسع تأثير الرباط كحلقة وصل بين أفريقيا وأوروبا، وتُكسبها وزنا سياسيا أكبر ينعكس إيجابا على مقاربتها لملف الصحراء. وبرهانه على الطاقة النووية سيحقق المغرب السبق إقليميا في الوقت الذي مازالت فيه دول أخرى تعتمد على الطرق التقليدية".
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ويمتلك المغرب المقومات التي تساعد على نجاح خيار الاعتماد على الطاقة النووية، فهو يحوز حوالي 73 في المئة من احتياطيات صخور الفوسفات في العالم، والتي تحتوي على ما يقدر بـ6.9 مليون طن من اليورانيوم، وهو أكبر إمداد متوفر في العالم، ولهذا يبدو تقرّب شركة روس آتوم إلى الرباط منطقيا. وتتطلع الرباط إلى التعاون مع شركة روس آتوم في مجال تحلية مياه البحر، وهي عملية تستهلك الكثير من الطاقة. (العرب)
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