أوكرانيا تتسلّم 224 ألف قذيفة من الإتحاد الأوروبي

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سلّم الاتحاد الأوروبي أوكرانيا 223،800 قذيفة في إطار الجزء الأول من خطة لإمدادها بمليون طلقة مدفعية للمساعدة في دحر قوات روسيا من أراضيها، وفق ما أفاد متحدث الجمعة. في وقت سابق من هذا العام، تعهد الاتحاد الأوروبي المكون من 27 دولة تكثيف إمداد أوكرانيا بالقذائف المدفعية في ظل نقص الذخائر الذي تعانيه قواتها.ووفقت الدول الأعضاء على خطة بقيمة ملياري يورو (2،18 مليار دولار) لتعزيز مخزوناتها وتقديم طلبات مشتركة لشراء القذائف، في مسعى لتسليم أوكرانيا مليون قذيفة خلال 12 شهرا.بموجب المرحلة الأولى من الخطة التي امتدت بين 9 شباط و31 أيار، تم تخصيص مليار يورو لتعويض أعضاء الاتحاد الأوروبي نحو نصف تكلفة القذائف التي زودوا بها أوكرانيا من ترساناتهم الحالية.وقال المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي بيتر ستانو إن "الدول الأعضاء سلمت حوالى 223،800 ذخيرة مدفعية - ذخيرة ذاتية الدفع بعيدة المدى وذخيرة دقيقة التوجيه وكذلك ذخيرة هاون - و2300 صاروخ من مختلف الأنواع".