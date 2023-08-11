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عربي-دولي

لماذا تقف تشاد على الحياد في أزمة النيجر؟

Lebanon 24
11-08-2023 | 23:19
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كتب موقع "سكاي نيوز": مع ترقب قرع طبول عمل عسكري هددت به المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس" ضد النيجر، ترفض تشاد المشاركة، خشية أن يعطي ذلك المعارضة فرصة لشن حرب على إنجامينا.

وأعلنت عدة دول جاهزيتها للتدخل العسكري مع "إيكواس"، وإعداد قواتها، ومنها كوت ديفوار، رغم حديث التكتل عن تفضيله الحل السلمي.
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الأمور في جارة النيجر الشرقية، تشاد تبدو أكثر هدوء، حيث تريد إنجامينا أن تبعد نفسها عن تأثيرات هذا الصراع الذي لا يعرف أحد تداعياته.
وأكد وزير الدفاع التشادي عبر التلفزيون الرسمي، الأسبوع الماضي، أن بلاده لن تتدخل في الانقلاب الذي تشهده جارتها النيجر.
وتخشى تشاد رد فعل سلطات الانقلاب في النيجر، فتقوم بدعم المعارضة المسلحة المتواجدة في شمال البلاد، وهي المنطقة التي سبق وتعرض فيها الرئيس التشادي السابق إدريس ديبي للقتل على يد حركة "فاكت" التي قادت تمردا في عام 2021 في إقليم تبيستي.
وسبق وخاض الجيش التشادي معارك مسلحة ضد المتمردين في شمال البلاد، بعد مقتل إدريس ديبي، في نيسان 2021، وهدأت المعارك بدخول الحكومة وكثير من حركات المعارضة في محادثات "الحوار الوطني".
 
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