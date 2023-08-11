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عربي-دولي

فيضانات وانهيارات طينية في الصين.. ماذا عن الضحايا؟

Lebanon 24
11-08-2023 | 23:29
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ذكر التلفزيون الصيني CCTV، السبت، أن انهيارات طينية وفيضانات في مدينة شيان بشمال غرب الصين، أودت بحياة شخصين وتسببت في فقدان 16 آخرين.

يأتي ذلك بعد هطول أمطار غزيرة وفيضانات دمرت أجزاء كثيرة من الصين وسط أحوال جوية قاسية في أعقاب الإعصار دوكسوري الذي وصل إلى اليابسة في إقليم فوجيان الجنوبي قبل 3 أسابيع تقريباً.
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وقال التلفزيون الصيني، إن الفيضانات جرفت منزلين في قرية في شيان في حين تعرضت البنية التحتية مثل الطرق والجسور ومنشآت إمدادات الطاقة لأضرار.

وأضاف التلفزيون أنه تم إرسال فرق بحث وإنقاذ إلى المنطقة.

وقال إن جبال تشينلينج في شيان ستظل تواجه الظروف الجوية القاسية والتي ستؤدي إلى تآكل التربة وربما المزيد من الانهيارات الطينية.
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