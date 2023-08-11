بلينكن: القادة العسكريون بالنيجر رفضوا الإفراج عن أسرة بازوم

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أعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أن القادة العسكريين في النيجر رفضوا الافراج عن أسرة الرئيس المعزول محمد بازوم في اقتراح لإعطاء بادرة حسن نية.وتتزايد المخاوف حول صحة بازوم وكذلك زوجته وابنه البالغ 20 عاما منذ أن استولى الجيش على السلطة واحتجزهم في 26 يوليو.وفي اتصال هاتفي مع الرئيس النيجري السابق محمدو إيسوفو، أعرب بلينكن عن "قلقه البالغ حيال استمرار الاعتقال غير القانوني في ظل ظروف متدهورة للرئيس بازوم وعائلته".