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بلينكن: القادة العسكريون بالنيجر رفضوا الإفراج عن أسرة بازوم

Lebanon 24
11-08-2023 | 23:36
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أعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أن القادة العسكريين في النيجر رفضوا الافراج عن أسرة الرئيس المعزول محمد بازوم في اقتراح لإعطاء بادرة حسن نية.

وتتزايد المخاوف حول صحة بازوم وكذلك زوجته وابنه البالغ 20 عاما منذ أن استولى الجيش على السلطة واحتجزهم في 26 يوليو.
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وفي اتصال هاتفي مع الرئيس النيجري السابق محمدو إيسوفو، أعرب بلينكن عن "قلقه البالغ حيال استمرار الاعتقال غير القانوني في ظل ظروف متدهورة للرئيس بازوم وعائلته".
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