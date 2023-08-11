توتر جديد بين باريس وباماكو.. مالي تلغي ترخيص "إير فرانس"





وعلقت الخطوط الجوية الفرنسية في السابع من آب، رحلاتها إلى مالي (سبع رحلات في الأسبوع) وبوركينا فاسو (خمس رحلات في الأسبوع) بعد إغلاق المجال الجوي للنيجر المجاورة التي شهدت انقلابا في 26 تموز.

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وأعلنت الخطوط الجوية الفرنسية الجمعة تمديد تعليقها للرحلات حتى 18 آب "عقب الانقلاب في النيجر وبسبب الوضع الجيوسياسي في منطقة الساحل". قررت سلطات مالي إلغاء ترخيص الخطوط الجوية الفرنسية (إير فرانس) بعد أن أوقفت الشركة رحلاتها من وإلى البلد، وفق ما أفادت هيئة الطيران المدني المالية الجمعة.وعلقت الخطوط الجوية الفرنسية في السابع من آب، رحلاتها إلى مالي (سبع رحلات في الأسبوع) وبوركينا فاسو (خمس رحلات في الأسبوع) بعد إغلاق المجال الجوي للنيجر المجاورة التي شهدت انقلابا في 26 تموز.وأعلنت الخطوط الجوية الفرنسية الجمعة تمديد تعليقها للرحلات حتى 18 آب "عقب الانقلاب في النيجر وبسبب الوضع الجيوسياسي في منطقة الساحل".

كيف ردت مالي على قرار فرنسا تمديد تعليق رحلاتها؟



في المقابل، انتقدت السلطات في مالي، التي أبدى قادتها العسكريون تضامنهم مع منفذي الانقلاب النيجري، الشركة حتى قبل تمديد التعليق الذي وصفوه بأنه "تقصير فاضح" في الالتزام بشروط رخصة التشغيل، وحملت وكالة الطيران المدني الوطنية على الخطوط الجوية الفرنسية عدم تقديمها أي إخطار مسبق وتسببها في "إزعاج للركاب"، وفق ما جاء في رسالة موجهة إلى الشركة.

وقالت الهيئة "هذا التقصير يؤدي إلى إلغاء ترخيصكم بتسيير الرحلات"، موضحة أن الإلغاء يشمل "موسم الصيف" الذي يفترض أن يمتد حتى تشرين الأول.

ودعت الهيئة الخطوط الجوية الفرنسية إلى تقديم برنامج جديد لها قبل استئناف نشاطها، محذرة من أنه "يمكن منح مكانكم لشركة أخرى".

من جانبها، قالت الخطوط الجوية الفرنسية إنها "على اتصال بالسلطات الفرنسية" لمتابعة "تطور الوضع الجيوسياسي في المناطق التي توفر فيها خدماتها وتحلق فيها طائراتها"، مشددة أن "سلامة زبائنها وطواقمها هي أولويتها المطلقة".