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عربي-دولي
الجيش الإسرائيلي يعثر على طفلين فلسطينيين بعد اختفائهما
Lebanon 24
12-08-2023
|
00:09
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عثر أفراد من الجيش الإسرائيلي على طفلين فلسطينيين، ليل الجمعة السبت، اختفيا في منطقة قريبة من مستوطنة يتسهار وسلموهما للهلال الأحمر الفلسطيني الذي قال في بيان إن وضعهما مستقر وتم فحصهما وتسليمهما إلى عائلتهما في حالة صحية جيدة .
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والطفلان، وعمرهما لا يتجاوز ثلاث سنوات، اختفيا في جبال بلدة عوريف قضاء مدينة نابلس.
واستخدم الجيش الإسرائيلي القنابل المضيئة للمساعدة في عمليات البحث وفق ما نقل مواطنون من البلدة.
وشارك فريق بحث وإنقاذ تابع للهلال الأحمر الفلسطيني وسيارة إسعاف في عملية البحث عن الطفلين اللذين اختفت آثارهما، مساء الجمعة.
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