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عربي-دولي

بسبب "خانون".. دعوة للكوريين الشماليين للحفاظ على صور كيم

Lebanon 24
12-08-2023 | 00:19
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طُلب من الكوريين الشماليين أن يفعلوا كل ما في وسعهم لحماية صور سلالة كيم، حيث تستعد البلاد للأمطار الغزيرة والرياح القوية الناجمة عن العاصفة الاستوائية "خانون".

وقالت صحيفة Rodong Sinmun الرسمية لحزب العمال الكوري الحاكم، إن التركيز الأول للمواطنين أثناء العاصفة يجب أن يكون منصبا على "ضمان سلامة" الصور الدعائية لزعيم الحزب الحالي كيم جونغ أون، ووالده كيم جونغ إيل، وجده ومؤسس كوريا الشمالية كيم إيل سونغ.
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كما حثت الصحيفة المواطنين على حماية العدد الكبير من التماثيل ولوحات الفسيفساء والجداريات وغيرها من المعالم الأثرية لسلالة كيم التي حكمت كوريا الشمالية منذ تأسيسها عام 1948.
 
ونقلت صحيفة "ذا غارديان" البريطانية عن وسائل إعلام رسمية في كوريا الشمالية، قولها إن أعضاء من الجيش والحزب الحاكم تلقوا أوامر للاستعداد للفيضانات وإنقاذ المحاصيل، وسط تقارير عن أن العاصفة "خانون" قد تضرب العاصمة بيونغيانغ.

وأفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية التي تديرها الدولة في كوريا الشمالية بأن "جميع القطاعات والوحدات في البلاد في حملة ديناميكية للتعامل مع المناخ غير الطبيعي الكارثي"، مضيفة أنه تم إصدار "تحذيرات من رياح شديدة وهطول أمطار غزيرة وموجات مد وجزر كبيرة".
 
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