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عربي-دولي
واشنطن تفرض عقوبات بحق أربعة روسيين.. لعلاقتهم بـ "جماعة ألفا"
Lebanon 24
12-08-2023
|
00:21
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فرضت الولايات المتحدة، عقوبات على أربعة من رجال الأعمال روس لصلتهم بمجموعة "ألفا" المالية.
وذكرت وزارة الخزانة الأميركية في بيان عبر موقعها أن العقوبات الأميركية فرضت بحق "أعضاء بارزين في النخبة المالية الروسية" بالإضافة إلى كيان مالي روسي.
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وأشارت الخزانة إلى الروسيين الأربعة هم: بيتر أوليكوفيتش آفين وميخائيل ماراتوفيتش فريدمان وغيرمان بوريسوفيتش خان وأليكسي فيكتوروفيتش كوزميتشيف.
وذكرت أن هؤلاء "كلهم خدموا في المجلس الاستشاري لتكتل مجموعة ألفا (ألفا غروب) والتي تعد واحدة من أضخم التكتلات المالية والاستثمارية في روسيا"، مؤكدة أن أستراليا وكندا والاتحاد الأوروبي ونيوزيلندا والمملكة المتحدة فرضت عقوبات بحقهم سابقا.
وقال نائب وزيرة الخزانة الأميركية، والي أدييمو: "الأثرياء الروس يجب أن يقطعوا عن أنفسهم فكرة أنهم يمكنهم أن يسيّروا أعمالهم كالمعتاد بينما يشن الكرملين حربا ضد الشعب الأوكراني"، وأضاف "تحالفنا الدولي سيواصل محاسبة أولئك الذين يسمحون بغزو أوكرانيا غير المبرر..".
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