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عربي-دولي

روسيا تعلن إسقاط مسيرات أوكرانية بوسائل "الحرب الإلكترونية"

Lebanon 24
12-08-2023 | 01:05
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أعلنت روسيا أنها أسقطت 20 طائرة مسيّرة أوكرانية بالقرب من شبه جزيرة القرم.

وقالت وزارة الدفاع الروسية على تلغرام إن أنظمة الدفاع الجوي دمرت 14 طائرة مسيّرة، بينما تم إخضاع 6 طائرات أخرى بوسائل الحرب الإلكترونية، ولم تقع إصابات أو أضرار.
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وفي موسكو، قال مسؤولون، الجمعة، إنهم دمروا طائرة مسيّرة كانت تستهدف العاصمة، في أحدث هجوم على المدينة خلال الأيام الأخيرة.
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