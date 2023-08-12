روسيا تعلن إسقاط مسيرات أوكرانية بوسائل "الحرب الإلكترونية"

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أعلنت روسيا أنها أسقطت 20 طائرة مسيّرة أوكرانية بالقرب من شبه جزيرة القرم.وقالت وزارة الدفاع الروسية على تلغرام إن أنظمة الدفاع الجوي دمرت 14 طائرة مسيّرة، بينما تم إخضاع 6 طائرات أخرى بوسائل الحرب الإلكترونية، ولم تقع إصابات أو أضرار.وفي موسكو، قال مسؤولون، الجمعة، إنهم دمروا طائرة مسيّرة كانت تستهدف العاصمة، في أحدث هجوم على المدينة خلال الأيام الأخيرة.