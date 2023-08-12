Advertisement

عربي-دولي

حال طوارئ وعزل مناطق سكنية... "خانون" يضرب مناطق روسية بقوة

Lebanon 24
12-08-2023 | 02:11
A-
A+
Doc-P-1096838-638274284455431026.JPG
Doc-P-1096838-638274284455431026.JPG photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفادت وكالات روسية بإعلان حال الطوارئ في 9 بلديات في الشرق الأقصى الروسي، بعد هطول أمطار غزيرة على قرى في أعقاب الإعصار خانون الذي ضرب اليابان الأسبوع الماضي.

وبعد أن اجتاح جنوب اليابان، تراجعت قوة خانون إلى منخفض استوائي في أثناء مروره عبر كوريا الشمالية، الجمعة، من كوريا الجنوبية.
Advertisement

وذكرت وكالة الإعلام الروسية أن 32 منطقة سكنية انعزلت وغمرت المياه 543 منزلا ومساحات شاسعة من الطرق بحلول صباح السبت في الشرق الأقصى الروسي، وهي منطقة في أقصى شرق روسيا والقارة الآسيوية.

ونقلت الوكالة عن خدمات الطوارئ أنه تم إعلان حالة الطوارئ في 9 بلديات في منطقة بريموري الواقعة في الشرق الأقصى الروسي وتمثل ميناء فلاديفوستوك المركز الإداري لها.

وأضافت الوكالة أن المياه خرقت سدا كان مشيدا لاحتواء الفيضانات في مدينة أوسوريسك على بعد نحو 100 كيلومتر شمال فلاديفوستوك، ولم تقدم المزيد من التفاصيل.

كما ذكرت وكالة الإعلام الروسية أنه من المتوقع هطول أمطار في بعض الأجزاء بالمنطقة هذا الأسبوع تصل إلى مثلي كمية الأمطار التي تسقط خلال شهر.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
06:01 | 2023-08-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:46 | 2023-08-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:11 | 2023-08-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2023-08-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:18 | 2023-08-11 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
03:39 | 2023-08-12
03:30 | 2023-08-12
03:30 | 2023-08-12
02:59 | 2023-08-12
02:37 | 2023-08-12
02:35 | 2023-08-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24