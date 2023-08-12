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عربي-دولي
حال طوارئ وعزل مناطق سكنية... "خانون" يضرب مناطق روسية بقوة
Lebanon 24
12-08-2023
|
02:11
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أفادت وكالات روسية بإعلان حال الطوارئ في 9 بلديات في الشرق الأقصى الروسي، بعد هطول أمطار غزيرة على قرى في أعقاب الإعصار خانون الذي ضرب اليابان الأسبوع الماضي.
وبعد أن اجتاح جنوب اليابان، تراجعت قوة خانون إلى منخفض استوائي في أثناء مروره عبر كوريا الشمالية، الجمعة، من كوريا الجنوبية.
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وذكرت وكالة الإعلام الروسية أن 32 منطقة سكنية انعزلت وغمرت المياه 543 منزلا ومساحات شاسعة من الطرق بحلول صباح السبت في الشرق الأقصى الروسي، وهي منطقة في أقصى شرق روسيا والقارة الآسيوية.
ونقلت الوكالة عن خدمات الطوارئ أنه تم إعلان حالة الطوارئ في 9 بلديات في منطقة بريموري الواقعة في الشرق الأقصى الروسي وتمثل ميناء فلاديفوستوك المركز الإداري لها.
وأضافت الوكالة أن المياه خرقت سدا كان مشيدا لاحتواء الفيضانات في مدينة أوسوريسك على بعد نحو 100 كيلومتر شمال فلاديفوستوك، ولم تقدم المزيد من التفاصيل.
كما ذكرت وكالة الإعلام الروسية أنه من المتوقع هطول أمطار في بعض الأجزاء بالمنطقة هذا الأسبوع تصل إلى مثلي كمية الأمطار التي تسقط خلال شهر.
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