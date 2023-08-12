نشر مضادات أرضية بالعراق.. هل من "تهديد" أمني؟

انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة تظهر وضع مضادات أرضية على أسطح مبان حكومية في مواقع بالعاصمة العراقية بغداد.



وأفادت مصادر أمنية لـ"سكاي نيوز عربية" بأن نشر المضادات يأتي ضمن خطة لتأمين الأهداف الحيوية في العاصمة العراقية.

Advertisement

من جانب آخر، أعلن الناطق باسم وزارة الكهرباء العراقية أحمد موسى أن رئيس الحكومة محمد شياع السوداني أوعز بتسيير طائرات مسيرة لحماية أبراج نقل الطاقة الكهربائية لحمايتها من التخريب.



ولفت موسى في تصريحاته إلى أن رئيس الوزراء وجّه بتسيير هذه المسيّرات من أجل حماية ومراقبة أبراج الكهرباء، مبينا أن المخربين استهدفوا المستشفيات ومحطات تصفية المياه.



وأعلنت وزارة الكهرباء عن تشكيل لجنة مشتركة مع وزارتي الداخلية والدفاع لتأمين حماية الأبراج بالتزامن مع استمرار تحقيقاتها في الحوادث الأخيرة.



وقالت وزارة الكهرباء في العراق، نهاية الشهر الفائت، إن التيار الكهربائي انقطع عن أرجاء البلاد، إثر حريق عرضي في محطة بمحافظة البصرة جنوبي البلاد، وعمل تخريبي في محافظة صلاح الدين شمالا.