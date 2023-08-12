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عربي-دولي

المخابرات الإسرائيليّة تُحبط محاولة تجسّس.. من هو بطلها وما هي جنسيته؟

Lebanon 24
12-08-2023 | 02:59
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أعلن جهاز الشاباك "الإسرائيلي"، الجمعة، إحباط محاولة تجسس إيرانية، واعتقال متورط بها فور وصوله إلى الأراضي المحتلة.

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وبحسب قناة "i24" الإسرائيلية، فقد اعتقل الشاباك يهودياً من أصول إيرانية في مطار بن غوريون، حيث اعترف بأنَّ قوات الأمن الإيرانية كلفته بجمع معلومات لصالحها.

وأوضحت أن من بين مهام ذاك الجاسوس، جمع المعلومات والتصوير السري لصالح مسؤولي الأمن الإيرانيين، مشيرة إلى أنّ الموقوف التقى قبل وصوله إلى فلسطين المحتلة بمسؤولين أمنيين إيرانيين، وتم إطلاعه وتلقيه الوسائل اللازمة لإنجاز مهامه.

كذلك، فقد ذكرت الصحيفة أنّ الشاباك صادر وسائل تجسس كانت بحوزة الشخص من بينها صندوق مناديل مخصص للتخلص من معدات التصوير والهواتف وأجهزة الشحن المحمولة والأموال، وأضافت: "أثناء وصول الجاسوس الموقوف إلى فلسطين المحتلة، طُلب منه جمع معلومات حول بعض العناوين هناك، والتي كان من المفترض أن يتلقاها من هاتفه الإيراني".

وأشار الشاباك إلى أنه بعد انتهاء التحقيق معه، تم منعه من دخول فلسطين المحتلة وإعادته إلى إيران، معتبراً أن هذا الحدث يكشف عن جهود طهران لتنفيذ أنشطة تجسس على "إسرائيل"، ويُبرز أهمية تواصل الجهود الأمنية لمواجهة هذه التهديدات والتصدي لأنشطة التجسس السرية. (عربي21)
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