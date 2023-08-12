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عربي-دولي
"صفارات الإنذار لم يتم تفعيلها"... أميركا تحقق في حرائق هاواي
Lebanon 24
12-08-2023
|
03:30
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أعلنت المحامية العامة في جزر هاواي الأميركية فتح تحقيق في إدارة الحرائق المدمرة التي أودت بحياة 67 شخصاً على الأقل في جزيرة ماوي، في وقت تحوم فيه العديد من التساؤلات حول ثغرات مفترضة.
وقالت المحامية آن لوبيز في بيان إن "فريقي يتعهد بتفحص القرارات التي اتخذت قبل وأثناء الحرائق ومشاركة نتائج هذا التدقيق مع العامة".
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وثار الجدل حول عدم استعداد السلطات في هاواي التي ضربتها واحدة من أكثر الكوارث الطبيعية فتكًا في تاريخها الحديث.
ووجه العديد من سكان لاهاينا، وهي نقطة جذب سياحية في ماوي والعاصمة السابقة لمملكة هاواي التي أتت عليها النيران تقريبًا، الاتهامات علنًا على إدارة الأزمة.
وأكد متحدث باسم الوكالة المسؤولة عن إدارة الأزمات في هاواي لشبكة "سي إن إن" أن صفارات الإنذار التي كان من المفترض أن تُطلق في حالة نشوب حريق لم يتم تفعيلها.
وأوضح أنه تم إرسال تنبيهات إلى هواتف السكان المحمولة وبثها عبر الإذاعة والتلفزيون.
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