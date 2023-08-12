فضيحة عن هروب الأوكرانيين من القتال.. هكذا فرّ الرجال من "الخدمة العسكرية"!

مع سعي الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، لمحاربة بعض مظاهر الفساد داخل القوات المسلحة، والتي ساعدت شبان على التهرب من أداء الخدمة العسكرية، أطلق أحد البرلمانيين مبادرة تهدف إلى "تجنيد المتحمسين" لقتال القوات الغازية، والحفاظ في الوقت نفسه على دوران العجلة الاقتصادية داخل البلاد، وفقا لماً ذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" اللندنية.

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