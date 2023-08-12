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عربي-دولي

دولة مؤثرة على العالم.. معلومات ستُفاجئكم عن النيجر!

Lebanon 24
12-08-2023 | 08:00
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توجد في العالم 20 دولة تنتج اليورانيوم، وخلال 10 سنوات (2013 إلى 2022)، بلغ الإنتاج العالمي منه نحو 553 ألف طن.

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وتصنف النيجر ضمن أكبر 7 دولة منتجة لليورانيوم في العالم في 2023، رغم أن إنتاجها من هذا المعدن عام 2022 تراجع إلى أقل من النصف، مقارنة بما كان عليه في 2013. ففي العام 2022، أصبح إنتاج النيجر نحو ألفي طن من اليورانيوم مقارنة بأكثر من 4.500 طن في عام 2013، حسبما تشير إحصاءات الجمعية العالمية للطاقة النووية.

وفي ما يلي بعض البيانات عن إنتاج النيجر لليورانيوم:

1- الإنتاج السنوي:

- 2013: 4518 طناً
- 2014: 4057 طناً
- 2015: 4116 طناً
- 2016: 3479 طناً
- 2017: 3449 طناً
- 2018: 2911 طناً
- 2019: 2983 طناً
- 2020: 2991 طناً
- 2021: 2248 طناً
- 2022: 2020 طناً

2- الترتيب في 10 سنوات: الـ7 عالمياً

3- النسبة من الإنتاج العالمي: 6%

بموازاة ذلك، فإن عدد الدول المنتجة لليورانيوم يصلُ إلى 20 دولة، وهناك 7 بلدانٍ تعتبر أساسية في هذا المضمار وهي على النحو التالي:

1- كازاخستان: 224 ألف طن سنوياً ( الأولى عالمياً)

2- كندا: 89 ألف طن سنوياً (الثانية عالمياً)

3- ناميبيا: 46 ألف طن سنوياً (الـ3 عالمياً)

4- أستراليا: 57 ألف طن سنوياً (الـ4 عالمياً)

5- أوزباكستان: 31 ألف طن سنوياً (الـ5 عالمياً)

6- روسيا: 29 ألف طن سنوياً (الـ6 عالمياً)

7- النيجر: 33 ألف طن سنوياً (الـ7 عالمياً)
 
(سبوتنيك)
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