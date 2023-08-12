Advertisement

عربي-دولي

إيران: الأنشطة النووية تتواصل دون انقطاع في جميع المجالات

Lebanon 24
12-08-2023 | 04:56
A-
A+
Doc-P-1096883-638274382758851809.jpg
Doc-P-1096883-638274382758851809.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
نقلت وكالة "فارس" الإيرانية للأنباء اليوم السبت عن مصدر مطلع لم تسمه القول إن الأنشطة النووية الإيرانية مستمرة دون انقطاع في جميع المجالات، وذلك وفق الخطط السابقة لمنظمة الطاقة الذرية.

كانت صحيفة "وول ستريت جورنال" ذكرت أمس أن إيران أبطأت وتيرة تخزين اليورانيوم المخصب الذي يستخدم في صنع الأسلحة وقللت بعضاً من مخزوناتها، وفقاً لما ذكرته مصادر مطلعة.
Advertisement

وأضافت الصحيفة أن تلك الخطوات قد تساعد في خفض التوتر مع الولايات المتحدة وتسمح باستئناف محادثات أوسع حول برنامج طهران النووي.

وأضافت أن هذه الخطوات تأتي بعد يوم من الإعلان عن اتفاق بين طهران وواشنطن يقضي بإطلاق سراح سجناء والإفراج عن أموال إيرانية مجمدة بقيمة ستة مليارات دولار لدى كوريا الجنوبية.
وأشارت الصحيفة إلى أن مسؤولين أميركيين وأوروبيين أبلغوا إيران بأنه في حال اتجاهها لتهدئة التوتر خلال الصيف فإنهم سيكونون منفتحين على محادثات أوسع نطاقاً في وقت لاحق من هذا العام، بما في ذلك بشأن البرنامج النووي الإيراني.

وفي هذا السياق، قال المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي للصحفيين إنه لا يمكنه تأكيد هذا التقرير لكنه أشار إلى أن "أي خطوات قد تتخذها إيران لإبطاء وتيرة التخصيب ستكون بالتأكيد موضع ترحيب".

وأضاف "لسنا في مفاوضات جدية حول البرنامج النووي. لكن مثل هذه الخطوات هي بالتأكيد، في حالة صحتها، موضع ترحيب".

وتفاقمت حدة التوترات بين واشنطن وطهران منذ انسحاب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب من الاتفاق النووي المبرم عام 2015 الذي كان يهدف إلى كبح البرنامج النووي الإيراني. وفشلت المفاوضات بين إدارة جو بايدن وإيران لاستئناف الاتفاق. وتنفي إيران سعيها لامتلاك سلاح نووي.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
05:39 | 2023-08-12
05:22 | 2023-08-12
05:16 | 2023-08-12
05:00 | 2023-08-12
04:03 | 2023-08-12
03:58 | 2023-08-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24