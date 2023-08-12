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عربي-دولي

أسوأ كارثة في تاريخ هاواي.. كم بلغ عدد ضحايا حرائق الغابات؟

Lebanon 24
12-08-2023 | 05:16
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قال مسؤولون في هاواي، الجمعة، إنّ 80 شخصاً قتلوا حتى الآن نتيجة حرائق الغابات، التي دمرت أجزاء من جزيرة ماوي الأسبوع الماضي.

وكان الحاكم جوش غرين حذر في وقت سابق من أن عدد القتلى سيرتفع على الأرجح مع استمرار عمليات البحث والإنقاذ، فيما فرضت السلطات حظراً للتجوال من الساعة 10 مساءاً وحتى الساعة 6 صباحاً يوم السبت.
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وفي حديثٍ عبر موقع "هاواي نيوز ناو"، قال غرين: "سيكون التعافي معقدًا بشكل غير عادي، لكننا نريد أن يعود الناس إلى منازلهم ويفعلوا ما في وسعهم للتقييم بأمان، لأنه أمر خطير للغاية".

وكان سكان ماوي قد بدأوا بالفعل العودة إلى أحيائهم ليعثروا على هياكل سوداء من السيارات المحترقة.

كذلك، فقد شوهد مبنى تلو الآخر من المنازل والشركات وهي مسواة بالأرض، كما لوحظ احتراق أعمدة الهاتف فضلاً عن المباني الأخرى التي دمرتها النيران بشكلٍ كامل.
 
 
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