أسوأ كارثة في تاريخ هاواي.. كم بلغ عدد ضحايا حرائق الغابات؟

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وكان الحاكم جوش غرين حذر في وقت سابق من أن عدد القتلى سيرتفع على الأرجح مع استمرار عمليات البحث والإنقاذ، فيما فرضت السلطات حظراً للتجوال من الساعة 10 مساءاً وحتى الساعة 6 صباحاً يوم السبت.وفي حديثٍ عبر موقع "هاواي نيوز ناو"، قال غرين: "سيكون التعافي معقدًا بشكل غير عادي، لكننا نريد أن يعود الناس إلى منازلهم ويفعلوا ما في وسعهم للتقييم بأمان، لأنه أمر خطير للغاية".وكان سكان ماوي قد بدأوا بالفعل العودة إلى أحيائهم ليعثروا على هياكل سوداء من السيارات المحترقة.كذلك، فقد شوهد مبنى تلو الآخر من المنازل والشركات وهي مسواة بالأرض، كما لوحظ احتراق أعمدة الهاتف فضلاً عن المباني الأخرى التي دمرتها النيران بشكلٍ كامل.