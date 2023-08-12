رئيس دولة بارزة سيُبلغ قادة العالم العربي وبايدن أمراً مهماً.. ما هو؟

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وأضاف لولا في خطاب أنه سيطلب من نظيريه الصيني شي جين بينغ والأميركي جو بايدن زيادة الاستثمارات في البرازيل، مشيراً إلى أن الدول الأوروبية حريصة أيضاً على الاستثمار في أميركا اللاتينية.ومضى قائلاً: "يجب أن نسافر حول العالم لعرض مشاريعنا ومحاولة تسويقها.. سأقول للرؤساء أمثال بايدن وشي وقادة العالم العربي إننا نريد المزيد من الاستثمارات في البرازيل".وتسعى البرازيل لتعزيز روابطها الاقتصادية مع دول مختلفة، أبرزها الصين، وفي آذار الماضي أعلنت الحكومة البرازيلية أنها توصلت إلى اتفاق مع الصين للتخلي عن الدولار واستخدام عملتيهما المحليتين في تعاملاتهما التجارية الثنائية.وسيتيح الاتفاق للصين، أكبر منافس للهيمنة الاقتصادية الأميركية، وللبرازيل، أكبر اقتصاد في أميركا اللاتينية، إجراء صفقاتهما التجارية الهائلة مباشرة واستبدال اليوان بالريال والعكس بالعكس بدلا من الاعتماد على الدولار.بدورها، قالت الوكالة البرازيلية للترويج للتجارة والاستثمار (أبيكسبرازيل) في بيان: "هناك توقعات بأن هذا سيخفض التكاليف ويعزز التجارة الثنائية أكثر ويسهل الاستثمار".