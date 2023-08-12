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عربي-دولي

بعد اختطافهم قبل سنة ونصف.. الإفراج عن 5 موظفين أممين في اليمن

Lebanon 24
12-08-2023 | 05:39
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أعلنت الأمم المتحدة، الجمعة، الإفراج عن 5 موظفين أمميين في اليمن، بعد عام ونصف من اختطافهم على يد مقاتين يُعتقد أنهم على ارتباط بتنظيم القاعدة.

وقال نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة، فرحان حق، إن الأمين العام أنطونيو غوتيرش رحب بالإفراج عن الموظفين التابعين لإدارة الأمم المتحدة لشؤون السلامة والأمن، اختطفوا في محافظة أبين، جنوبي اليمن، في شباط 2022.
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وأكد حق أن غوتيرش وصف عملية الخطف بـ"جريمة لا إنسانية وغير مبررة"، ودعا في الوقت ذاته إلى محاسبة مرتكبيها.

من جانبه، قال ديفيد جريسلي، المنسق المقيم للشؤون الإنسانية في اليمن، إن المفرج عنهم، 4 منهم موظفون يمنيون، وواحد من الموظفين الدوليين، وقد قضوا جميعاً 18 شهراً في الأسر، مؤكداً أن الموظفين بصحة جيدة، كما أنهم في حالة معنوية جيدة، وعلى اتصال بعائلاتهم".

وعبر منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن عن شكره للحكومة اليمنية، وكل من ساعد في تأمين إطلاق سراح الموظفين الأمميين وساهم في ضمان صحتهم خلال هذه فترة الأسر الطويلة.
 
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