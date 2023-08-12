29
o
بيروت
32
o
طرابلس
26
o
صور
33
o
جبيل
30
o
صيدا
32
o
جونية
33
o
النبطية
35
o
زحلة
33
o
بعلبك
32
o
بشري
32
o
بيت الدين
35
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
هل يكون إتّفاق إيران وأميركا الأخير بداية للتفاهم بشأن ملفات أخرى؟
Lebanon 24
12-08-2023
|
09:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
ذكر موقع "الجزيرة"، أنّ أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية الدكتور خليل العناني، وصف الاتفاق بين واشنطن وطهران بشأن تبادل السجناء بأنه خطوة أولى جيدة جدا في إطار ما يطلق عليه إجراءات بناء الثقة بين الطرفين، لكنهما ما زالا في مرحلة جس النبض.
Advertisement
وقال العناني إن العلاقات بين واشنطن وطهران متوترة على مدار 40 عاما، وهناك ملفات معقدة جدا وملتهبة، مثل الملف النووي الإيراني والوجود الإيراني في سوريا والعراق واليمن والحفاظ على الهدوء في منطقة الخليج، مؤكدا ضرورة التفريق بين الملف الذي تم الاتفاق بشأنه والملفات الأخرى التي قد تشهد بعض التحسن، لكن ليس هناك ضمانات بحدوث انفراجة كاملة فيها.
ورأى أن مسألة التفاهم حول ملفات شائكة أخرى يتوقف على مدى جدية الطرفين في هذا الإطار، فالملف النووي الإيراني مثلا لا يتعلق بالأميركيين والإيرانيين فقط، بل هناك طرف ثالث هو إسرائيل التي تحاول بكل الطرق إفساد أي تقارب أميركي إيراني، بالإضافة إلى الخطاب الأميركي الذي يتحدث في تعاطيه مع طهران عن الدبلوماسية وعن القوة العسكرية في الوقت نفسه.
وفي الملف النووي الإيراني، رجح العناني أن تلعب قطر دورا مهما في هذا الإطار، لوجود رغبة بين الطرفين الأميركي والإيراني بالتوصل إلى اتفاق قد يكون مؤقتا وجزئيا.
ومن جهة أخرى، كشف أن الاتفاق بين واشنطن وطهران جاء نتيجة جهود مضنية منذ عامين، مما يعني أن الرئيس الأميركي جو بايدن منذ وصوله إلى السلطة بدأ في إعادة رسم الملف بهدف التوصل إلى اتفاق مع إيران بشكل أو بآخر من خلال وسطاء إقليميين. (الجزيرة)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
تنبيهٌ عاجل لكل من يريد شراء الدولار في لبنان.. الأمرُ مهم جداً!
Lebanon 24
تنبيهٌ عاجل لكل من يريد شراء الدولار في لبنان.. الأمرُ مهم جداً!
13:46 | 2023-08-11
11/08/2023 01:46:34
Lebanon 24
Lebanon 24
إبنة نادين نجيم حديث الجمهور.. رقصت داخل حوض السباحة ووالدتها: "يا مشحرة" (فيديو)
Lebanon 24
إبنة نادين نجيم حديث الجمهور.. رقصت داخل حوض السباحة ووالدتها: "يا مشحرة" (فيديو)
13:11 | 2023-08-11
11/08/2023 01:11:06
Lebanon 24
Lebanon 24
أسعار جديدة لـ"جوازات السفر".. هكذا أصبحت
Lebanon 24
أسعار جديدة لـ"جوازات السفر".. هكذا أصبحت
14:00 | 2023-08-11
11/08/2023 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خبرٌ سار جداً عن "الباسبور" في لبنان.. هذا ما سيجري أواخر آب
Lebanon 24
خبرٌ سار جداً عن "الباسبور" في لبنان.. هذا ما سيجري أواخر آب
13:29 | 2023-08-11
11/08/2023 01:29:26
Lebanon 24
Lebanon 24
كلامٌ حاسمٌ من "الإشتراكي" عن حادثة الكحالة.. ماذا قيل عن "حزب الله"؟
Lebanon 24
كلامٌ حاسمٌ من "الإشتراكي" عن حادثة الكحالة.. ماذا قيل عن "حزب الله"؟
13:12 | 2023-08-11
11/08/2023 01:12:36
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
12:00 | 2023-08-12
gأول مرة منذ بداية الحرب... الشواطئ في أوديسا تستقبل روادها
12:00 | 2023-08-12
لبنانُ ليس سببهُ.. تهديدٌ كبير تواجهُه إسرائيل في الجليل و "مُخطّط" بارز يفشلُ تماماً!
11:26 | 2023-08-12
ارجاء اجتماع قادة جيوش "إيكواس".... ما هي الاسباب؟
11:11 | 2023-08-12
إيران تعلن الإفراج عن أموالها المُجمدة لدى كوريا الجنوبية
11:00 | 2023-08-12
"دخان أصفر" غطى مدينة... كيف تشكّل؟
10:30 | 2023-08-12
قناة تركيّة تكشف... بوتين قد يلتقي ارودغان في هذا الموعد
فيديو
غواص ينقذ سمكة قرش عملاقة من موقف خطير.. وفيديو يوثق الحادثة
Lebanon 24
غواص ينقذ سمكة قرش عملاقة من موقف خطير.. وفيديو يوثق الحادثة
00:48 | 2023-08-12
12/08/2023 19:30:01
Lebanon 24
Lebanon 24
حادثة مرعبة: وجدت ثعباناً داخل مرحاضها.. هكذا تخلصت منه (فيديو)
Lebanon 24
حادثة مرعبة: وجدت ثعباناً داخل مرحاضها.. هكذا تخلصت منه (فيديو)
02:05 | 2023-08-11
12/08/2023 19:30:01
Lebanon 24
Lebanon 24
كان برفقة والدته.. اعترض شابة في الطريق ثم جرّدها من ملابسها! (فيديو)
Lebanon 24
كان برفقة والدته.. اعترض شابة في الطريق ثم جرّدها من ملابسها! (فيديو)
00:33 | 2023-08-11
12/08/2023 19:30:01
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24