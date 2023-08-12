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عربي-دولي

هل يكون إتّفاق إيران وأميركا الأخير بداية للتفاهم بشأن ملفات أخرى؟

Lebanon 24
12-08-2023 | 09:00
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ذكر موقع "الجزيرة"، أنّ أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية الدكتور خليل العناني، وصف الاتفاق بين واشنطن وطهران بشأن تبادل السجناء بأنه خطوة أولى جيدة جدا في إطار ما يطلق عليه إجراءات بناء الثقة بين الطرفين، لكنهما ما زالا في مرحلة جس النبض.
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وقال العناني إن العلاقات بين واشنطن وطهران متوترة على مدار 40 عاما، وهناك ملفات معقدة جدا وملتهبة، مثل الملف النووي الإيراني والوجود الإيراني في سوريا والعراق واليمن والحفاظ على الهدوء في منطقة الخليج، مؤكدا ضرورة التفريق بين الملف الذي تم الاتفاق بشأنه والملفات الأخرى التي قد تشهد بعض التحسن، لكن ليس هناك ضمانات بحدوث انفراجة كاملة فيها.

ورأى أن مسألة التفاهم حول ملفات شائكة أخرى يتوقف على مدى جدية الطرفين في هذا الإطار، فالملف النووي الإيراني مثلا لا يتعلق بالأميركيين والإيرانيين فقط، بل هناك طرف ثالث هو إسرائيل التي تحاول بكل الطرق إفساد أي تقارب أميركي إيراني، بالإضافة إلى الخطاب الأميركي الذي يتحدث في تعاطيه مع طهران عن الدبلوماسية وعن القوة العسكرية في الوقت نفسه.

وفي الملف النووي الإيراني، رجح العناني أن تلعب قطر دورا مهما في هذا الإطار، لوجود رغبة بين الطرفين الأميركي والإيراني بالتوصل إلى اتفاق قد يكون مؤقتا وجزئيا.

ومن جهة أخرى، كشف أن الاتفاق بين واشنطن وطهران جاء نتيجة جهود مضنية منذ عامين، مما يعني أن الرئيس الأميركي جو بايدن منذ وصوله إلى السلطة بدأ في إعادة رسم الملف بهدف التوصل إلى اتفاق مع إيران بشكل أو بآخر من خلال وسطاء إقليميين. (الجزيرة)
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