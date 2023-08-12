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عربي-دولي

مسؤول إيراني: الظروف مهيأة لبدء الاستثمارات السعودية في إيران

Lebanon 24
12-08-2023 | 06:09
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اعتبر مسؤول في وزارة الخارجية الإيرانية أنَّ الظروف مهيأة لبدء الاستثمارات السعودية في إيران، معربا عن أمله في تسريع التقدم في هذا المجال مع بدء مهام السفير الإيراني الجديد بالسعودية.

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وتحدث مهدي صفري، مساعد شؤون الدبلوماسية الاقتصادية في وزارة الخارجية الإيرانية، عن الزيارة التي قام بها وزير الاقتصاد الإيراني إحسان خاندوزي إلى السعودية ولقاءاته ومحادثاته هناك، وقال: "من وجهة نظرنا فإن الأجواء مناسبة جداً ونأمل في تسريع التقدم".

وأكد صفري أنّ هناك العديد من مصانع الصلب الإيرانية أيضاً تتطلع للاستثمار في السعودية بصورة مشتركة، وأضاف: "بإمكان إيران تصدير منتجات الصلب، والفواكه، والخضروات، والسيراميك والبورسلان، ومواد البناء إلى السعودية، إذ أن البلاد تتمتع بقدرات وإمكانيات جيدة في مجال الصلب وإنتاج الأدوية النانوية والبايوتكنولوجيا، والمعدات الطبية وغيرها".

وأشار إلى أن "الظروف مهيأة أيضا في إيران للاستثمار في مجال بناء الفنادق وغيرها"، وقال: "بشكل عام فإن الأجواء موآتية للتجارة وتصدير الخدمات الهندسية".

يُشار إلى أنه يوم 10 آذار الماضي، أعلنت السعودية وإيران الاتفاق برعاية صينية، على استئناف علاقاتهما الدبلوماسية المقطوعة منذ 7 سنوات. 
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