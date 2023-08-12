32
o
بيروت
34
o
طرابلس
30
o
صور
35
o
جبيل
32
o
صيدا
33
o
جونية
37
o
النبطية
38
o
زحلة
39
o
بعلبك
34
o
بشري
33
o
بيت الدين
38
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
إنتشال ثلاث جثث إثر غرق مركب في قابس
Lebanon 24
12-08-2023
|
06:36
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت الإدارة العامة للحرس الوطني في تونس، السبت، انتشال جثتي رضيع وشاب وإنقاذ 13 شخصا، إثر غرق مركبهم في البحر المتوسط قبالة شواطئ قابس.
وأكدت الإدارة في بيان، أن المركب الذي غرق قبالة ساحل قابس كان يقل 20 تونسيا على الأقل، وقد تم إنقاذ 13 شخصا وانتشال جثتين لرضيع وشاب عمره 20 عاما.
Advertisement
وأضافت الإدارة العامة للحرس الوطني أن البحث جار عن بقية المفقودين بالتنسيق مع الحماية المدنية، مشيرة إلى أن المركب غرق قرابة الساعة الثانية صباحا ويبعد عن اليابسة تقريبا 120 مترا.
ولفتت إلى أنه تمت استشارة النيابة العامة التي أعطت الإذن لفرقة الإرشاد البحري في قابس، بفتح تحقيقات في الموضوع، مؤكدة أن الموضوع محل متابعة. (روسيا اليوم)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
تنبيهٌ عاجل لكل من يريد شراء الدولار في لبنان.. الأمرُ مهم جداً!
Lebanon 24
تنبيهٌ عاجل لكل من يريد شراء الدولار في لبنان.. الأمرُ مهم جداً!
13:46 | 2023-08-11
11/08/2023 01:46:34
Lebanon 24
Lebanon 24
إبنة نادين نجيم حديث الجمهور.. رقصت داخل حوض السباحة ووالدتها: "يا مشحرة" (فيديو)
Lebanon 24
إبنة نادين نجيم حديث الجمهور.. رقصت داخل حوض السباحة ووالدتها: "يا مشحرة" (فيديو)
13:11 | 2023-08-11
11/08/2023 01:11:06
Lebanon 24
Lebanon 24
أسعار جديدة لـ"جوازات السفر".. هكذا أصبحت
Lebanon 24
أسعار جديدة لـ"جوازات السفر".. هكذا أصبحت
14:00 | 2023-08-11
11/08/2023 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خبرٌ سار جداً عن "الباسبور" في لبنان.. هذا ما سيجري أواخر آب
Lebanon 24
خبرٌ سار جداً عن "الباسبور" في لبنان.. هذا ما سيجري أواخر آب
13:29 | 2023-08-11
11/08/2023 01:29:26
Lebanon 24
Lebanon 24
أنباءٌ عن هزّات أرضية تضرب لبنان.. إليكم حقيقة ذلك
Lebanon 24
أنباءٌ عن هزّات أرضية تضرب لبنان.. إليكم حقيقة ذلك
11:29 | 2023-08-11
11/08/2023 11:29:37
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
08:22 | 2023-08-12
تحطم طائرة حربية روسية ومقتل طاقمها في غرب البلاد
08:18 | 2023-08-12
أزمة عقارات في بريطانيا.. المصارف تُصادر مئات المنازل من أصحابها
08:00 | 2023-08-12
دولة مؤثرة على العالم.. معلومات ستُفاجئكم عن النيجر!
07:41 | 2023-08-12
6 قتلى في حادث مروع في مصر
07:30 | 2023-08-12
صحيفة تكشف... دولة عربيّة تُقاوم طلبات أميركية بتزويد أوكرانيا بالأسلحة
07:29 | 2023-08-12
بعد المسيرات.. هجوم صاروخي أوكراني على جسر القرم
فيديو
غواص ينقذ سمكة قرش عملاقة من موقف خطير.. وفيديو يوثق الحادثة
Lebanon 24
غواص ينقذ سمكة قرش عملاقة من موقف خطير.. وفيديو يوثق الحادثة
00:48 | 2023-08-12
12/08/2023 15:30:51
Lebanon 24
Lebanon 24
حادثة مرعبة: وجدت ثعباناً داخل مرحاضها.. هكذا تخلصت منه (فيديو)
Lebanon 24
حادثة مرعبة: وجدت ثعباناً داخل مرحاضها.. هكذا تخلصت منه (فيديو)
02:05 | 2023-08-11
12/08/2023 15:30:51
Lebanon 24
Lebanon 24
كان برفقة والدته.. اعترض شابة في الطريق ثم جرّدها من ملابسها! (فيديو)
Lebanon 24
كان برفقة والدته.. اعترض شابة في الطريق ثم جرّدها من ملابسها! (فيديو)
00:33 | 2023-08-11
12/08/2023 15:30:51
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24