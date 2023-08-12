Advertisement

عربي-دولي

إنتشال ثلاث جثث إثر غرق مركب في قابس

Lebanon 24
12-08-2023 | 06:36
A-
A+
Doc-P-1096917-638274443332798949.png
Doc-P-1096917-638274443332798949.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت الإدارة العامة للحرس الوطني في تونس، السبت، انتشال جثتي رضيع وشاب وإنقاذ 13 شخصا، إثر غرق مركبهم في البحر المتوسط قبالة شواطئ قابس.
 
وأكدت الإدارة في بيان، أن المركب الذي غرق قبالة ساحل قابس كان يقل 20 تونسيا على الأقل، وقد تم إنقاذ 13 شخصا وانتشال جثتين لرضيع وشاب عمره 20 عاما. 
Advertisement

وأضافت الإدارة العامة للحرس الوطني أن البحث جار عن بقية المفقودين بالتنسيق مع الحماية المدنية، مشيرة إلى أن المركب غرق قرابة الساعة الثانية صباحا ويبعد عن اليابسة تقريبا 120 مترا.
 
ولفتت إلى أنه تمت استشارة النيابة العامة التي أعطت الإذن لفرقة الإرشاد البحري في قابس، بفتح تحقيقات في الموضوع، مؤكدة أن الموضوع محل متابعة. (روسيا اليوم) 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
08:22 | 2023-08-12
08:18 | 2023-08-12
08:00 | 2023-08-12
07:41 | 2023-08-12
07:30 | 2023-08-12
07:29 | 2023-08-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24