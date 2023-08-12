مأساة في "قناة بحريّة" شهيرة.. هذا ما حصل مع "مُهاجرين"

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وقالت متحدثة باسم سلطة السواحل الفرنسية إن ما بين 5 و10 ركاب ما زالوا في عداد المفقودين بينما تم إنقاذ 55.وأشارت السلطات إلى أنّ 4 سفن فرنسية وطائرة هليكوبتر بالإضافة إلى سفينتين بريطانيتين شاركت في جهود الإنقاذ قبالة سانجات بشمال فرنسا، موضحة أن السفن البريطانية أنقذت بعض الناجين الذين نُقل بعضهم إلى ميناء كاليه الفرنسي.وكانت أرقام رسمية كشفت الجمعة، أن أكثر من 100 ألف مهاجر عبروا القناة على متن قوارب صغيرة من فرنسا إلى جنوب شرقي إنكلترا منذ أن بدأت بريطانيا تسجيل الوافدين علنا في 2018.