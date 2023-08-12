صحيفة تكشف... دولة عربيّة تُقاوم طلبات أميركية بتزويد أوكرانيا بالأسلحة

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ذكر موقع "الحرة"، أنّ تقريراً لصحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، قال نقلا عن مسؤولين مصريين وأميركيين لم يتم الكشف عن هوياتهم، إنّ مصر "تقاوم طلبات من الولايات المتحدة لإرسال أسلحة إلى أوكرانيا".وطلبت الولايات المتحدة من مصر تزويد أوكرانيا بقذائف مدفعية وصواريخ مضادة للدبابات وأنظمة دفاع جوي وأسلحة صغيرة أخرى، بحسب ما نقلته الصحيفة عن مسؤول أميركي.وذكرت الصحيفة أن "الطلب الأميركي جاء لأول مرة عن طريق وزير الدفاع، لويد أوستن، لدى زيارته للقاهرة ولقائه بالرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، خلال آذار الماضي".ومنذ ذلك الوقت، أثار كبار المسؤولين الأميركيين ذات الطلب في لقاءات متعددة مع نظرائهم المصريين، وفق التقرير.وأضافت الصحيفة أن "مصر لم ترفض الطلبات الأميركية بشكل قاطع، لكن المسؤولين المصريين قالوا في جلساتهم الخاصة إن لا خطط لدى بلادهم لإرسال الأسلحة". (الحرة)