6 قتلى في حادث مروع في مصر

لقي 6 أشخاص مصرعهم، وأصيب اثنان آخران بحادث تصادم مروع على طريق رئيسي في مصر.



وكشفت التحقيقات الأولية أن الحادث وقع بسبب السرعة الجنونية، وأسفر عن مصرع 6 أفراد بينهم أب وابنتاه. (العربية)