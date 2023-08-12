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عربي-دولي
6 قتلى في حادث مروع في مصر
Lebanon 24
12-08-2023
|
07:41
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لقي 6 أشخاص مصرعهم، وأصيب اثنان آخران بحادث تصادم مروع على طريق رئيسي في مصر.
وكشفت التحقيقات الأولية أن الحادث وقع بسبب السرعة الجنونية، وأسفر عن مصرع 6 أفراد بينهم أب وابنتاه. (العربية)
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حادث سير
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