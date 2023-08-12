تحطم طائرة حربية روسية ومقتل طاقمها في غرب البلاد

Advertisement

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن طائرة من طراز "سو-30" تحطمت وقتل طاقمها خلال طلعة تدريبية في مقاطعة كالينينغراد بغرب روسيا اليوم السبت.وأفادت الخدمة الصحفية للمنطقة العسكرية الغربية بأن المقاتلة سقطت في منطقة غير مأهولة وأنها لم تحمل ذخيرة على متنها.وحسب المعلومات الأولية، فإن سبب الحادث عطل فني. (روسيا اليوم)