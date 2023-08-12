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عربي-دولي

تحطم طائرة حربية روسية ومقتل طاقمها في غرب البلاد

Lebanon 24
12-08-2023 | 08:22
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن طائرة من طراز "سو-30" تحطمت وقتل طاقمها خلال طلعة تدريبية في مقاطعة كالينينغراد بغرب روسيا اليوم السبت.

وأفادت الخدمة الصحفية للمنطقة العسكرية الغربية بأن المقاتلة سقطت في منطقة غير مأهولة وأنها لم تحمل ذخيرة على متنها.
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وحسب المعلومات الأولية، فإن سبب الحادث عطل فني. (روسيا اليوم) 
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