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إخلاء برج إيفل بشكل عاجل.. ما السبب؟

Lebanon 24
12-08-2023 | 08:40
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أعلن مصدر في الشرطة الفرنسية أن برج إيفل في باريس أغلق أمام الجمهور، السبت، بعد إخلائه في إطار إجراءات احترازية إثر "تهديد بوجود قنبلة".

وأدى الإنذار الأمني إلى إخلاء 3 طوابق من البرج الواقع وسط باريس.
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وقالت الهيئة التي تدير البرج إن خبراء إبطال القنابل والشرطة يتفقدون المكان، بما في ذلك مطعم يقع في البرج.

وصرحت متحدثة: "هذا إجراء معتاد في مثل هذا النوع من المواقف، لكنه نادر الحدوث".

وأجلي الزوار من 3 طوابق ومن الساحة الواقعة أسفل البرج.
 
وفي وقت لاحق، افادت السلطات الفرنسية أنه تم إعادة فتح برج إيفل بعد بلاغ كاذب بوجود قنبلة. (سكاي نيوز عربية) 
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