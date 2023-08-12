ما هي قدرات جيوش حلفاء النيجر؟

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وأعلنت مالي وبوركينا فاسو، حليفتا النيجر في هذه الأزمة، نيتهما مساعدتها عسكريا؛ حيث قالتا في بيان مشترك، نهاية تموز، إن أي تدخل في النيجر بمثابة "إعلان حرب عليهما".



ويحتل جيش مالي المرتبة رقم 110 عالميا وفق ترتيب موقع "غلوبال فاير" لقدرات الجيوش لعام 2023، والمرتبة الـ 21 إفريقيا، والـ 3 بين جيوش "إيكواس" الـ 15. ذكر موقع "سكاي نيوز"، أنّه مع توالي إعلان المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس"، مؤشرات جاهزيتها للتدخل العسكري لإنهاء الانقلاب في النيجر، تتجه الأنظار إلى القدرات العسكرية لحلفاء النيجر الذين أعلنوا أنهم سيتدخّلون لصالحها لو تعرّضت لهجوم.وأعلنت مالي وبوركينا فاسو، حليفتا النيجر في هذه الأزمة، نيتهما مساعدتها عسكريا؛ حيث قالتا في بيان مشترك، نهاية تموز، إن أي تدخل في النيجر بمثابة "إعلان حرب عليهما".ويحتل جيش مالي المرتبة رقم 110 عالميا وفق ترتيب موقع "غلوبال فاير" لقدرات الجيوش لعام 2023، والمرتبة الـ 21 إفريقيا، والـ 3 بين جيوش "إيكواس" الـ 15.

ويقدّر حجم الإنفاق الدفاعي للجيش المالي بـ591 مليون دولار، وعدد الجنود 20 ألفا، بينهم 18 ألفا قوات عاملة، والباقي قوات احتياطية.

ويضم العتاد العسكري 39 طائرة حربية و50 دبابة، و1294 مركبة عسكرية، و15 مدفعا مقطورا، و45 راجمة صواريخ.

وفي اب 2022، تسلمت مالي معدات عسكرية من روسيا، تضم 5 طائرات ومروحية.



أما جيش بوركينا فاسو، فيحتل المرتبة رقم 121 عالميا وفق ترتيب موقع "غلوبال فاير" لعام 2023، والـ 26 إفريقيا والـ5 بين جيوش "إيكواس".

ويقدّر حجم الإنفاق الدفاعي بـ 434 مليون دولار، وعدد الجنود 17 ألفا، بينهم 12 ألفا قوات عاملة، والباقي قوات احتياطية وشبه عسكرية.

ويضم العتاد العسكري 20 طائرة حربية، 1112 مدرعة، و12 مدفعا مقطورا، و5 راجمات صواريخ. (سكاي نيوز)