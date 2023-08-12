Advertisement

عربي-دولي

قناة تركيّة تكشف... بوتين قد يلتقي ارودغان في هذا الموعد

Lebanon 24
12-08-2023 | 10:30
A-
A+
Doc-P-1096972-638274578426491148.jpg
Doc-P-1096972-638274578426491148.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفادت قناة "A haber" التركية، اليوم السبت، بأن اجتماع الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، والتركي رجب طيب اردوغان، قد يعقد نهاية شهر اب الجاري أو بداية أيلول المقبل.

وأوضحت القناة أن الاجتماع المرتقب بين الرئيسين سيتناول عدة مواضيع أبرزها صفقة الحبوب.
Advertisement

ولم تكشف القناة عن موعد محدد ودقيق للقاء، لافتة إلى أن أردوغان ينتظر زيارة بوتين إلى تركيا وفقا لما تم الاتفاق عليه بينهما في وقت سابق.

وأشارت القناة إلى احتمالية توجه أردوغان إلى روسيا لإتمام هذا الاجتماع في حال لم يتمكن بوتين من السفر إلى أنقرة. (روسيا اليوم)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
12:30 | 2023-08-12
12:00 | 2023-08-12
12:00 | 2023-08-12
11:26 | 2023-08-12
11:11 | 2023-08-12
11:00 | 2023-08-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24