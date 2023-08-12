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عربي-دولي
قناة تركيّة تكشف... بوتين قد يلتقي ارودغان في هذا الموعد
Lebanon 24
12-08-2023
|
10:30
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أفادت قناة "A haber" التركية، اليوم السبت، بأن اجتماع الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، والتركي رجب طيب اردوغان، قد يعقد نهاية شهر اب الجاري أو بداية أيلول المقبل.
وأوضحت القناة أن الاجتماع المرتقب بين الرئيسين سيتناول عدة مواضيع أبرزها صفقة الحبوب.
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ولم تكشف القناة عن موعد محدد ودقيق للقاء، لافتة إلى أن أردوغان ينتظر زيارة بوتين إلى تركيا وفقا لما تم الاتفاق عليه بينهما في وقت سابق.
وأشارت القناة إلى احتمالية توجه أردوغان إلى روسيا لإتمام هذا الاجتماع في حال لم يتمكن بوتين من السفر إلى أنقرة. (روسيا اليوم)
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