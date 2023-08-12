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عربي-دولي

"دخان أصفر" غطى مدينة... كيف تشكّل؟

Lebanon 24
12-08-2023 | 11:00
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قال التلفزيون الصيني الرسمي "سي.سي.تي.في"، إن دخانا أصفر غطى أجزاء من مدينة شمالي البلاد، بعد حدوث تسريب لمواد حمضية من مستودع مملوك لأحد مصنعي منتجات الأطفال.

وأوضح التلفزيون أن الحادث وقع في شينغتاي بإقليم خبي، وأن إدارة الإطفاء وآخرين سيطروا على الموقف.
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ولفت إلى أنه لم يسفر عن سقوط ضحايا، وأنه يجري التحقيق في ملابساته. (الحرة)

عربي-دولي

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