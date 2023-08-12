"دخان أصفر" غطى مدينة... كيف تشكّل؟

قال التلفزيون الصيني الرسمي "سي.سي.تي.في"، إن دخانا أصفر غطى أجزاء من مدينة شمالي البلاد، بعد حدوث تسريب لمواد حمضية من مستودع مملوك لأحد مصنعي منتجات الأطفال.



وأوضح التلفزيون أن الحادث وقع في شينغتاي بإقليم خبي، وأن إدارة الإطفاء وآخرين سيطروا على الموقف.

Advertisement

ولفت إلى أنه لم يسفر عن سقوط ضحايا، وأنه يجري التحقيق في ملابساته. (الحرة)