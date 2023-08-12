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لأول مرة منذ بداية الحرب... الشواطئ في أوديسا تستقبل روادها

Lebanon 24
12-08-2023 | 12:00
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قال مسؤولون محليون، اليوم السبت، إن عدة شواطئ في مدينة أوديسا الأوكرانية المطلة على البحر الأسود تم فتحها رسمياً للسباحة لأول مرة منذ بدء الحرب في فبراير 2022، مع حظر ارتياد الشواطئ في أثناء الإنذارات بغارات جوية.
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وتعرضت أوديسا، أكبر ميناء وقاعدة بحرية في أوكرانيا، لهجمات متكررة بالصواريخ والطائرات المسيرة مع انتشار مئات الألغام البحرية في المياه بعد بداية الحرب.

وتم إغلاق الساحل من أجل سلامة السكان وبعد حوادث انفجار ألغام على الشواطئ.

وقال أوليه كيبر حاكم منطقة أوديسا عبر تليغرام، إن قرار فتح الشواطئ تم اتخاذه بشكل مشترك بين الإدارات المدنية والعسكرية في المدينة.

وأضاف أن الشواطئ ستظل مفتوحة من الثامنة صباحاً حتى الثامنة مساء.

وقال منقذ وغواص سابق عرف نفسه باسم أولكسندر فقط، إنه تم وضع شبكة مضادة للألغام بين حاجزين لمنع تعرض السباحين للألغام في المياه الضحلة.

وقال: "الشبكة ستوقفهم. وستكون الألغام مرئية أيضاً من الشاطئ في ظل مثل هذه الظروف الجوية. وسيتم إخطار فرق الطوارئ وستأتي للتعامل معها".

ويشكل فتح الشواطئ متنفساً مرحباً به بعيداً عن الحرب للاستمتاع بالسباحة وأشعة الشمس.

وقالت سفيتلانا وهي من سكان منطقة أوديسا: "كنت أحلم بالذهاب إلى الشاطئ واستنشاق هواء البحر. لقد افتقدنا ذلك كثيراً. لكن السلامة أولوية قصوى".(العربية) 
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