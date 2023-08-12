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عربي-دولي

في الصين... مدينة تُصيغ باللون الأصفر

Lebanon 24
12-08-2023 | 12:45
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أعلن التلفزيون المركزي الصيني، السبت، أن دخانا أصفر غطى أجزاء من مدينة بشمال الصين بعد حدوث تسريب لمواد حمضية من مستودع مملوك لأحد مصنعي منتجات الأطفال.

تفاصيل التسرب 

نُشرت مقاطع مصورة على وسائل التواصل الاجتماعي الصينية على نطاق واسع تظهر السماء فوق شينغتاي وهي تتحول للون الأصفر.
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عبر كثيرون عن قلقهم من التسريب.
كتب أحد مستخدمي الإنترنت "أكان ذلك هو الكلور؟ سيكون الأمر فظيعا إن كان كذلك".
حوادث متكررة الحدوث

وتشيع الحوادث التي تسببها انفجارات الغاز والكيماويات في الصين عقب أعوام من النمو الاقتصادي بوتيرة سريعة للغاية، وفق "رويترز". 

وكثفت الصين عمليات التفتيش والتفقد، لكن الحوادث الصناعية وحوادث العمل تظل شائعة.

ودعا الرئيس الصيني، شي جين بينغ، في يونيو الماضي، إلى إجراء تعديل في قوانين السلامة في أنحاء البلاد بعدما أودى أحد أشد انفجارات الغاز منذ سنوات بحياة 31 شخصا في شمال غرب الصين.(سكاي نيوز عربية) 
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