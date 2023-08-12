Advertisement

عربي-دولي

كوريا الشمالية تطلق أغرب حملاتها ضد "المدخنين".. ما هو مصير "المخالفين"؟

Lebanon 24
12-08-2023 | 13:54
A-
A+
Doc-P-1097022-638274714398375047.png
Doc-P-1097022-638274714398375047.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
لطالما اعتاد مواطنو كوريا الشمالية استعمال ورق الصحيفة الرسمية في البلاد في أغراض أخرى غير القراءة، مثل لف السجائر، لكن هذا الأمر بات يعرض صاحبه لعقوبة شديدة القسوة.

ووفقاً لصحيفة "ميرور" البريطانية، فإن السكان في كوريا الشمالية يستخدمون صحيفة "رودونغ سينمون" الدعائية في لف سجائرهم، فضلاً عن استخدامات أخرى تشمل تغطية الجدران ولف الطعام والخبز والحلوى.
Advertisement

ويبدو أن هذا الأمر سيصبح أكثر صعوبة، بعدما أطلقت بيونغيانغ واحدة من أغرب حملاتها الأمنية، لسجن من يضبط باستخدام الصحيفة الرسمية لغرض غير القراءة. وفعلياً، فإن هذا الأمر جاء بعدما عثرت السلطات على سجائر يحمل ورقها صور الزعيم كيم جونغ أون، ليتبين أيضاً أنها من صحيفة "رودنغ سينمون".

ويقدر المدخنون في كوريا الشمالية صحيفة "رودونغ سينمون"، كثيرا لكونها تساعدهم في حل مشكلة ورق السجائر النادر في البلاد، كما يقول ناشطون. وإزاء الحملة الأمنية التي أطلقها النظام في الدولة الشيوعية المنعزلة، فإنه سيتم إرسالُ مرتكبي هذا الفعل إلى معسكرات الاعتقال والعمل الشاق.
 
بدورها، قالت غريغ سكارلاتويو رئيس لجنة حقوق الإنسان المعنية بكوريا الشمالية، وهي منظمة أميركية ترصد الأوضاع الحقوقية في بيونغيانغ: "إن مصادر موثوقة للغاية داخل كوريا الشمالية أكدت لي أن من يدان بهذا الفعل يواجه عقوبة السجن والشغل".
 
وأضافت: "ورق لف السجائر في كوريا الشمالية نادر للغاية، لذلك فإن المواطنين هناك يستعملون قصاصات الصحف في لف سجائرهم. هناك تقارير تظهر أنه جرى إرسال أشخاص إلى معسكرات اعتقال لأنه لفوا التبغ بقصاصات صحف تحمل صور الزعيم كيم".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
13:26 | 2023-08-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:10 | 2023-08-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:10 | 2023-08-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:46 | 2023-08-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:19 | 2023-08-12 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:40 | 2023-08-12
16:30 | 2023-08-12
16:15 | 2023-08-12
16:00 | 2023-08-12
16:00 | 2023-08-12
15:35 | 2023-08-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24