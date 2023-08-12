كوريا الشمالية تطلق أغرب حملاتها ضد "المدخنين".. ما هو مصير "المخالفين"؟

لطالما اعتاد مواطنو كوريا الشمالية استعمال ورق الصحيفة الرسمية في البلاد في أغراض أخرى غير القراءة، مثل لف السجائر، لكن هذا الأمر بات يعرض صاحبه لعقوبة شديدة القسوة.



ووفقاً لصحيفة "ميرور" البريطانية، فإن السكان في كوريا الشمالية يستخدمون صحيفة "رودونغ سينمون" الدعائية في لف سجائرهم، فضلاً عن استخدامات أخرى تشمل تغطية الجدران ولف الطعام والخبز والحلوى.

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ويبدو أن هذا الأمر سيصبح أكثر صعوبة، بعدما أطلقت بيونغيانغ واحدة من أغرب حملاتها الأمنية، لسجن من يضبط باستخدام الصحيفة الرسمية لغرض غير القراءة. وفعلياً، فإن هذا الأمر جاء بعدما عثرت السلطات على سجائر يحمل ورقها صور الزعيم كيم جونغ أون، ليتبين أيضاً أنها من صحيفة "رودنغ سينمون".



ويقدر المدخنون في كوريا الشمالية صحيفة "رودونغ سينمون"، كثيرا لكونها تساعدهم في حل مشكلة ورق السجائر النادر في البلاد، كما يقول ناشطون. وإزاء الحملة الأمنية التي أطلقها النظام في الدولة الشيوعية المنعزلة، فإنه سيتم إرسالُ مرتكبي هذا الفعل إلى معسكرات الاعتقال والعمل الشاق. ووفقاً لصحيفة "ميرور" البريطانية، فإن السكان في كوريا الشمالية يستخدمون صحيفة "رودونغ سينمون" الدعائية في لف سجائرهم، فضلاً عن استخدامات أخرى تشمل تغطية الجدران ولف الطعام والخبز والحلوى.ويبدو أن هذا الأمر سيصبح أكثر صعوبة، بعدما أطلقت بيونغيانغ واحدة من أغرب حملاتها الأمنية، لسجن من يضبط باستخدام الصحيفة الرسمية لغرض غير القراءة. وفعلياً، فإن هذا الأمر جاء بعدما عثرت السلطات على سجائر يحمل ورقها صور الزعيم كيم جونغ أون، ليتبين أيضاً أنها من صحيفة "رودنغ سينمون".ويقدر المدخنون في كوريا الشمالية صحيفة "رودونغ سينمون"، كثيرا لكونها تساعدهم في حل مشكلة ورق السجائر النادر في البلاد، كما يقول ناشطون. وإزاء الحملة الأمنية التي أطلقها النظام في الدولة الشيوعية المنعزلة، فإنه سيتم إرسالُ مرتكبي هذا الفعل إلى معسكرات الاعتقال والعمل الشاق.

بدورها، قالت غريغ سكارلاتويو رئيس لجنة حقوق الإنسان المعنية بكوريا الشمالية، وهي منظمة أميركية ترصد الأوضاع الحقوقية في بيونغيانغ: "إن مصادر موثوقة للغاية داخل كوريا الشمالية أكدت لي أن من يدان بهذا الفعل يواجه عقوبة السجن والشغل".

وأضافت: "ورق لف السجائر في كوريا الشمالية نادر للغاية، لذلك فإن المواطنين هناك يستعملون قصاصات الصحف في لف سجائرهم. هناك تقارير تظهر أنه جرى إرسال أشخاص إلى معسكرات اعتقال لأنه لفوا التبغ بقصاصات صحف تحمل صور الزعيم كيم".