أمير الكويت بصحة جيدة... هذا ما اعلنه الديوان الأميري

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أكد الديوان الأميري الكويتي، مساء السبت، أن أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح "يتمتع بصحة طيبة"، نافيا ما جرى تناوله على بعض وسائل التواصل بشأن صحته.وقال الديوان الأميري الكويتي في بيان نقلته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا):لا صحة إطلاقا لما تناقلته وسائل تواصل عن تعرض أمير البلاد لعارض صحي طارئ أُدخل على إثره المستشفى.