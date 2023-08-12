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عربي-دولي

أمير الكويت بصحة جيدة... هذا ما اعلنه الديوان الأميري

Lebanon 24
12-08-2023 | 15:04
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أكد الديوان الأميري الكويتي، مساء السبت، أن أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح "يتمتع بصحة طيبة"، نافيا ما جرى تناوله على بعض وسائل التواصل بشأن صحته.

وقال الديوان الأميري الكويتي في بيان نقلته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا):
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لا صحة إطلاقا لما تناقلته وسائل تواصل عن تعرض أمير البلاد لعارض صحي طارئ أُدخل على إثره المستشفى.
الأمير بخير ولله الحمد والمنة ويتمتع بصحة طيبة.
الديوان الأميري يؤكد ضرورة توخي الدقة فيما يتم تداوله أو نشره من أخبار غير معتمدة منه وعبر القنوات الرسمية.(سكاي نيوز عربية) 
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