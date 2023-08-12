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عربي-دولي

اجراءات استثنائية... الاردن على موعد مع طقس شديد الحرارة

Lebanon 24
12-08-2023 | 16:15
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تدابير استثنائية فرضتها موجة الحر المرتقبة على الأردن، حيث من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة 50 درجة مئوية في بعض المناطق الأردنية، وهو الأمر الذي لم يعتد عليه السكان في الأردن.

تؤثر على الأردن موجة حر تؤدي إلى ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتسجل أعلى من معدلاتها العامة الاعتيادية لمثل هذا الوقت من السنة بقرابة 7 إلى 9 درجات مئوية، بحسب إدارة الأرصاد الجوية.
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تحذيرات ورفع الجاهزية
وتحذر إدارة الأرصاد من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار، خاصةً في مناطق البادية، ومن خطر التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترة طويلة، ومن ترك الأطفال وكبار السن داخل المركبات المغلقة، ومن إشعال النيران في المناطق الحرجية والعشبية تجنباً للحرائق، ومن ترك المعقمات والعطور والمواد القابلة للاشتعال داخل المركبات.

ورفعت مديرية الدفاع المدني من جاهزيتها العملياتية والميدانية تنفيذاً لتوجيهات مدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيدالله المعايطة.

ودعا مدير الدفاع المدني العميد محمد العمري إلى التقيد بالنصائح والإرشادات، مثل عدم التعرض لأشعة الشمس المباشرة، وشرب كميات كافية من السوائل، وعدم السماح للأطفال باللعب تحت أشعة الشمس لفترات طويلة، وعدم تركهم وحدهم في المركبات المغلقة، وعدم ترك المعقمات والعطور وما شابه من المواد القابلة للاشتعال داخل المركبات.

وأكد على ضرورة عدم إشعال النيران في المناطق الحرجية والعشبية تجنباً لوقوع الحرائق، وعدم تحميل القواطع "الاباريز" الكهربائية أكثر من طاقتها، مؤكداً على عدم التردد بالاتصال على رقم الطوارئ الموحد 911 لطلب المساعدة عند الحاجة.

تقليص ساعات العمال
وقد تقرر تعطيل الدراسة في الجامعات. كما تقرّر تقليص ساعات الدوام لعمال النظافة والكوادر الميدانية خلال الأيام الثلاثة المقبلة، بعد التحذيرات الصادرة عن مراكز التنبؤات الجوية بشأن تأثر الأردن بموجة حر.

وسيتوقف عمل العمال والكوادر الميدانية خلال الأيام الثلاثة المقبلة من الساعة الحادية عشرة صباحاً وحتى الرابعة مساءً.

وستقوم الأمانة من خلال مناطقها بتخصيص فرق للتعامل على وجه السرعة مع أي ملحوظات ميدانية ترد خلال فترة التوقف عن العمل، وتوزيع المياه وأغطية الرأس الواقية للشمس.

كما أعلنت وزارة الإدارة المحلية حالة الطوارئ بدءا من يوم السبت، وأصدرت تعميماً إلى البلديات ومجالس الخدمات المشتركة بخصوص الظروف الجوية الاستثنائية التي ستؤثر على الأردن.

من جانبها، دعت وزارة العمل أصحاب العمل إلى عدم تشغيل العاملين في أي من الأعمال في مواقع العمل المكشوفة والمعرضة لأشعة الشمس بشكل مباشر خلال فترة الذروة، وذلك نظراً للظروف الجوية السائدة التي يشهدها الأردن وارتفاع درجات الحرارة هذه الأيام.(العربية) 
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