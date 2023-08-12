في باكستان... كاكار رئيساً لحكومة تصريف الأعمال

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أعلن مكتب رئيس الوزراء الباكستاني، اليوم السبت، عقب اجتماع بين رئيس الوزراء المنتهية ولايته شهباز شريف وزعيم المعارضة رجاء رياض، اختيار عضو مجلس الشيوخ الباكستاني، أنوار الحق كاكار، لرئاسة حكومة تصريف أعمال تتولى الإشراف على الانتخابات العامة.وسيشكل كاكار حكومة وسيرأسها لقيادة الدولة المسلحة نوويا خلال أزمات سياسية واقتصادية لحين انتخاب حكومة جديدة. وكاكار من إقليم بلوخستان في جنوب غرب باكستان ولا يحظى بشهرة سياسية كبيرة.وورد في البيان الصادر: "وقع رئيس الوزراء (شريف) وزعيم المعارضة بشكل مشترك على التوصية التي ستُرسل إلى الرئيس للتصديق عليها". وقال تلفزيون "جيو نيوز" إن الرئيس عارف علوي صدق على تعيين كاكار.وبموجب دستور باكستان، تشرف حكومة تصريف أعمال محايدة على الانتخابات العامة التي يتعين إجراؤها في غضون 90 يوما من حل مجلس النواب في البرلمان الباكستاني، وفي هذه الحالة لا بد من إجراء الانتخابات في مطلع نوفمبر.واختيار رئيس وزراء لتصريف الأعمال شديد الأهمية هذه المرة لأن المرشح سيتمتع بسلطات إضافية لاتخاذ قرارات سياسية في الشؤون الاقتصادية، وسط مخاوف من أن الانتخابات ربما تتأجل ستة أشهر.ويتعين على اللجنة الانتخابية وضع حدود جديدة لمئات الدوائر الانتخابية الاتحادية والإقليمية، واستنادا إلى ذلك ستحدد موعدا للانتخابات.